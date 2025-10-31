ÃæÀîæÆ»Ò¡¢ÁÐ»Ò¡Ö¿·À¸»ù¤«¤éÆý»ù¤Ë¡ª¡×¤à¤Á¤à¤Á¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¡õÀ¼¤òÈäÏª¡Ö2¿Í¤È¤â´éÀ°¤¤¤¹¤®¡×¡¡¡È´é½Ð¤·¡É¸ø³«½ªÎ»¤âÈ¯É½
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Àè·î30Æü¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿ÁÐ»Ò¤Î¿·À¸»ù´ü½ªÎ»¤òÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¤à¤Á¤à¤Á¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿ÁÐ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¿·À¸»ù¤«¤éÆý»ù¤Ë¡ª¡×ÃæÀîæÆ»Ò¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿ÁÐ»Ò¤Î¿Æ»Ò3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¡Ö10¡¿30 ¤Ä¤¤¤ËÁÐ»Ò¡¡°ì¥«·î¡ª¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¿·À¸»ù´ü½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤µ¤ß¤·¤¤¡ª¤Ç¤â°ìÆü¤º¤Ä¤¬¡¢¤Á¤¤¤µ¤ÊÌ¿¤ò¤Þ¤â¤ë¤¿¤á¥É¥¥É¥¥Ï¥é¥Ï¥éÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡ª¤½¤·¤ÆËèÆü¤ÎÁ´¤Æ¤Î½Ö´Ö¤¬°¦¤ª¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÁÐ»Ò¤òÉ¨¤ËÊú¤¤¤¿¿Æ»Ò3¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë½Ð»º¤«¤é¤ÎÆü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿·À¸»ù¤«¤éÆý»ù¤Ë¡ª¤à¤Á¤à¤Á¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª°ì¥«·î¤Îº£Æü¤ÏÄï¤¯¤ó3665g¡¡¤ª·»¤Á¤ã¤ó4035g¤ËÁý¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª2600¡¢2628¡¢¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿2¿Í¤¬1¤«·î¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ2¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÂç¤¤¯°é¤Ã¤Æ¤Í¡¡ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¼¡¼¡×¤È½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢°Â¿´¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢ÁÐ»Ò¤Î¼Ì¿¿¤âÂ¿¿ô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¥ß¥ë¥¯¤òÍß¤·¤¯¤ÆÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ä¹ÃË¤Î°¦¤é¤·¤¤À¼¤òÆ°²è¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿·À¸»ù½ª¤ï¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¡¤½¤í¤½¤í´é¤Ï±£¤½¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ÁÐ»Ò¤Î´é¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤Î¤ÏºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÁÐ»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öº£Æü¤Þ¤Ç¡¢¥Ù¥Ó¤Á¤ã¤óÃ£¤Î¤ª´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö·»¤¯¤ó¤ÎÀ¼¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤È¤í¤±¤ë¡×¡ÖÁÐ»Ò¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö2¿Í¤È¤â´éÀ°¤¤¤¹¤®¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤Æ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
