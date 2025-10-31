『ばけばけ』第5週「ワタシ、ヘブン。マツエ、モ、ヘブン。」を振り返る
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第5週「ワタシ、ヘブン。マツエ、モ、ヘブン。」の各回あらすじを振り返る。
■第21回のあらすじ
銀二郎（寛一郎）との別れから4年。トキ（高石あかり）はいまだ貧乏借金暮らしから抜け出せずにいた。シジミ売りで生計をたてるトキは、お得意様である花田旅館の花田平太（生瀬勝久）、ツル（池谷のぶえ）夫妻から松江に外国人英語教師がやってくることを知らされる。それから数日、ついにその日がやってくる。松江初の外国人を一目見ようとサワ（円井わん）と船着き場を訪れたトキは、そこで錦織（吉沢亮）と再会する。
■第22回のあらすじ
ついにアメリカから英語教師レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）が松江に上陸した。大興奮の観衆の中、知事の江藤（佐野史郎）や通訳で呼ばれた英語教師・錦織（吉沢亮）が出迎える。知事らに連れられて移動するヘブンだったが、初めて訪れた日本に興味津々。錦織の話も聞かず、勝手に興味がある方へと歩き出してしまうのだった。一方、帰宅中のトキ（高石あかり）とサワ（円井わん）はひょんなことからヘブンと話すことに。
■第23回のあらすじ
ヘブン（トミー・バストウ）が松江にやってきて一夜が明けた。憧れの”神々の国の首都”・松江で迎える幻想的な朝景色にヘブンは感動を覚える。一方、トキ（高石あかり）は遊女のなみ（さとうほなみ）から、ヘブンへのお使いを頼まれ、宿泊する花田旅館に向かっていた。そこでトキは、ヘブンの生活の様子を垣間見る。その頃、錦織（吉沢亮）は江藤知事（佐野史郎）からヘブンの世話をしっかりするよう重圧をかけられていた。
■第24回のあらすじ
しじみ売りに花田旅館を訪れたトキ（高石あかり）は、主人の平太（生瀬勝久）やツル（池谷のぶえ）、ウメ（野内まる）と共に、滞在するヘブン（トミー・バストウ）と徐々に交流を深めていた。しかし、ウメの目の腫れがきっかけでヘブンの態度が一変する。一方、世話役である錦織（吉沢亮）はなぜかヘブンに避けられ、中学校での授業内容を話せずにいた。ある日、困っている錦織を見かけたトキは、ヘブン探しを協力することになる。
■第25回のあらすじ
ヘブン（トミー・バストウ）の初登校前日。いまだヘブンとコミュニケーションがとれず焦る錦織（吉沢亮）は、知事（佐野史郎）からヘブンのとある秘密を知らされる。迎えた登校日。花田旅館にしじみを売りに来たトキ（高石あかり）は、平太（生瀬勝久）らとヘブンの登校を応援しようとするが、そのヘブンが部屋から出てこない。錦織が迎えに駆けつける中、トキはヘブンとの出会いを思い出すのだった。
