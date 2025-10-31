TVアニメ『どうせ、恋してしまうんだ。』第2期OPはME:I、EDはberry meetに決定！両アーティストからコメントが到着！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TVアニメ『どうせ、恋してしまうんだ。』第2期を彩るOP、EDテーマのアーティストが決定。第2期OPテーマをME:I「LとR」、第2期EDテーマをberry meet「初恋」が務めることが発表され、両アーティストからコメントも到着した。

TVアニメ『どうせ、恋してしまうんだ。』は、月刊「なかよし」（講談社）で連載中の満井春香先生による大人気コミックが原作。TVアニメ第1期を2025年1月〜3月にかけて放送し、このたび第2期を2026年1月より放送開始予定であることが発表された。

2020年7月1日。高校2年生の水帆は、最悪な17歳の誕生日を迎えていた。 憧れの先輩に近づくチャンスはなくなるし、親には誕生日をすっかり忘れられているし……。しかも未知の感染症の流行で、部活の大会や修学旅行も中止になって、「私には“キラキラした青春”なんてない」――そう思っていた。 しかしそんな矢先、幼なじみの輝月から突然、“彼氏候補宣言”をされる。輝月の行動をきっかけに、深からも想いを告げられ、戸惑うばかりの水帆。さらに、藍と周吾もそれぞれの恋に向かって動き始め5人の関係性が崩れ始める――。 家族のように育った4人の幼なじみの男の子と、主人公の西野水帆との恋愛模様を描いた青春ストーリー。

第2期の始まりを告げるのはME:Iの「LとR」。楽曲についてME:IのMIUから「誰かに恋をしている気持ちをイヤホンのLとRに例えて表現した歌詞が特徴的な楽曲です。メロディーも情緒的で口ずさみやすくなっているので、公開まで楽しみにしていただけると嬉しいです！」と期待が高まるコメントが届いた。

また、第2期EDテーマはberry meetの「初恋」。berry meetは「誰より相手を想っていても、相手に受け取ってはもらえなかったり。大切に思っているからこそ、傷付けることになってしまったり。幼さゆえの恋の煌めき、そして残酷なまでの素直さ。眩しいくらいにピュアな恋物語は僕に色々なことを思い出させてくれました。今もまだ胸に残った青い傷を、綴った一曲です。」と楽曲に込めた想いについて語り、ME:I、berry meetともに『恋しま』のキャラクターたちの心情に寄り添った楽曲であることが伺えるコメントが寄せられた。

●楽曲情報第2期OPテーマME:I「LとR」

＜ME:Iコメント＞



誰かに恋をしている気持ちをイヤホンのLとRに例えて表現した歌詞が特徴的な楽曲です。メロディーも情緒的で口ずさみやすくなっているので、公開まで楽しみにしていただけると嬉しいです！（MIU）

第2期EDテーマ

berry meet

「初恋」

＜berry meetコメント＞



誰より相手を想っていても、相手に受け取ってはもらえなかったり。

大切に思っているからこそ、傷付けることになってしまったり。

幼さゆえの恋の煌めき、そして残酷なまでの素直さ。

眩しいくらいにピュアな恋物語は僕に色々なことを思い出させてくれました。

今もまだ胸に残った青い傷を、綴った一曲です。

●作品情報

TVアニメ『どうせ、恋してしまうんだ。』

2026年1月より放送開始予定

＜イントロダクション＞

第2期 2026年1月からTBS、BS11にて放送開始予定

(再放送)第1期10月3日より BS11にて毎週金曜23：30〜24：00放送中

配信情報

第1期は各配信サイトにて全話配信中

【スタッフ】

原作：満井春香（講談社「なかよし」連載）

監督：山元隼一

シリーズ構成：村井 雄

アニメーション制作：颱風グラフィックス

【キャスト】

西野水帆：新福 桜

羽沢輝月：浦 和希

柏木 深：吉高志音

和泉 藍：千葉翔也

星川周吾：猪股慧士

斉藤涼介：上村祐翔

倉敷千夏：田所あずさ

星川透吾：梅原裕一郎

白石真波：名塚佳織

黒田：風間万裕子

第2期オープニングテーマ：ME:I「LとR」

第2期エンディングテーマ：berry meet「初恋」

＜ME:Iプロフィール＞

日本最大級のサバイバルオーディション番組 初のガールズ版「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」で新たに “国民プロデューサー”によって選ばれたガールズグループ「ME:I」(ミーアイ)。

グループ名には新しい日本の世代を代表する ‘未来のアイドル’という意味が込められている。

「第66回日本レコード大賞」で新人賞を受賞し、デビュー年に初出場した「第75回NHK紅白歌合戦」にて披露した「Click」はYouTubeで公開しているOfficial MVの再生回数とストリーミングの楽曲総再生回数が1億回を突破。

念願の自身初となるアリーナツアー『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I”』は全国6都市13公演を成功させ、12⽉には東京・有明アリーナで同ツアーのアンコール公演 『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I” ENCORE IN TOKYO』が決定するなど、その勢いは止まるところを知らない。

＜berry meetプロフィール＞

たく（Vo, G）、たなかり（B）、いこたん（Dr, Cho）からなるスリーピースバンド。

2022年7月8日結成。2023年2月8日に1stシングル「あのさ」をリリースして活動を開始。

『たくさん会いたい』という意味を込めた真っ直ぐな人柄が溢れるバンド。

「あのさ」「図星」「月が綺麗だって」「溺愛」の4作品がMusic Videoミリオン再生を突破。

2025年3月、Zepp DiverCityで自身最大規模のワンマンライブを開催した。

結成記念日である7月8日、ユニバーサルミュージックからメジャーデビュー。

1stフルアルバム「白昼夢、結んだ言葉は花束に」を持って11月から1月にかけて、全国10箇所を回るワンマンツアーが決定。ファイナルをLINE CUBE SHIBUYAで飾る。

©満井春香・講談社／アニメ「どうせ、恋してしまうんだ。」製作委員会

