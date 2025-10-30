Sir Vanity×斉藤壮馬 2man Live「Sir Vanity presents "Mixtape#1" feat.Soma Saito」ライブビジュアルを公開！
来年3月に開催されるSir Vanityと斉藤壮馬の2man Live「Sir Vanity presents “Mixtape#1” feat.Soma Saito」ライブビジュアルが公開された。
“Mixtape#1″は2026年3月7日(土)・3月8日(日)の2DAYS、TACHIKAWA STAGE GARDENで各日1公演ずつ開催される。ライブのチケット優先販売申込券は、来週11月5日(水)発売に発売となる斉藤壮馬 New EP「Nuance」と、12月24日(水)に発売となるSir Vanity 2nd Albumに封入される。両CDの封入券どちらでも同じく申し込めるとのことで、どちらのCDも見逃さずチェックしておきたい。
このライブは8月24日にKT Zepp Yokohamaで開催された、Sir Vanity 3rd Live“TO”の終わりに発表されたもの。今回ファン待望の続報が発表されたかたちだ。開催日時等詳細は後日発表されるとのことで、引き続き彼らの動向に注目だ。●ライブ情報
Sir Vanity×斉藤壮馬 2man Live
詳細はこちら
https://sir-vanity.com/live-info/1742/
2026年3月7日(土)・3月8日(日) 各日1公演予定
会場：TACHIKAWA STAGE GARDEN https://www.t-sg.jp/access/
出演：Sir Vanity、斉藤壮馬
※2025年12月24日（水）発売のSir Vanity 2nd Album、および11月5日(水)発売の斉藤壮馬 New EP「Nuance」（https://SomaSaito.lnk.to/nuance）にチケット優先販売申込券が封入されます。いずれの封入特典シリアルでも、3月7日(土)・8日(日)の両公演に同じくお申込みいただけます。
※チケット価格、開場開演時間および諸注意等は後日お知らせいたします。
チケット優先販売申込券 抽選販売
受付期間 2025/12/24(水)12:00 〜 2026/01/12(月・祝)23:59
結果発表 2026/01/15(木)13:00以降
入金期間 2026/01/15(木)13:00〜2026/01/18(日)21:00
枚数制限 1シリアルナンバーにつき1公演1券種のみ、2枚まで
支払方法 クレジットカード・コンビニ決済・Pay-easy
・当受付のチケットのお受取はイープラス電子チケット「スマチケ」のみとなります。
・お申し込みはスマートフォンからのみとなります。パソコンからのお申し込みはできません。
・スマチケのダウンロードにはイープラスアプリ(無料)のインストールが必要です。
イープラスアプリについて
https://eplus.jp/sf/guide/eplusapp
スマチケご利用ガイド（対応端末もこちらよりご確認ください）
https://eplus.jp/sf/guide/spticket
イベントに関するお問い合わせ
カスタマーセンター https://www.ponycanyon.co.jp/support/inquiry
営業時間：平日10:00〜13:00/14:00〜17:00（土日祝・会社の指定日除く）
※問い合わせフォームの受付は24時間可能ですが、ご返信につきましては営業時間内となります。
※お問い合わせの際は公演名もご記載いただけますようお願いいたします。
※公演内容に関するお問い合わせは、お断りさせていただきます。
※上記お問い合わせ窓口以外、特に会場への直接のお問い合わせはご遠慮願います。
●リリース情報
Sir Vanity 2nd Album
2025年12月24日発売
品番：BRCG.00107
価格：￥3,300 (税込)
予約はこちら
https://SirVanity.lnk.to/BRCG-00107
販売場所：Amazon.co.jp、タワーレコード全店（オンライン含む/一部店舗除く）、楽天ブックス、全国アニメイト（通販含む）、きゃにめ
封入特典：Sir Vanity×斉藤壮馬 2man Liveチケット優先販売申込券 ※初回生産分のみ
法人別オリジナル特典：『チェキ風カード』(各法人5種ランダム/全25種)
※法人別オリジナル特典は、CD1枚につきランダムで1枚お渡しします。全法人でデザインが異なります。なお、特典は無くなり次第終了となります
※封入特典は2025年11月5日(水)発売の斉藤壮馬 New EP「Nuance」（https://SomaSaito.lnk.to/nuance）にも封入されます。いずれの封入特典シリアルでも、3月7日(土)・8日(日)の両公演に同じくお申込みいただけます。
関連リンク
Sir Vanityオフィシャルサイト
https://sir-vanity.com/
斉藤壮馬オフィシャルサイト
https://www.saitosoma.com/