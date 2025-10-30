幾田りら、TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3エンディング主題歌「Actor」CDリリース！MVもYouTubeプレミア公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

シンガーソングライターとして活動し、“小説を音楽にするユニット”YOASOBIのボーカルikuraとしても活躍する幾田りらが、新曲「Actor」のミュージックビデオを、YouTubeにてプレミア公開した。

本楽曲は2025年10月に配信リリースされ、現在毎週土曜23:00よりテレビ東京系列ほかで放送中のTVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3のエンディング主題歌として起用されている。作品への深い想いを込めて書き下ろされた本作は、日常の中で誰もが演じる“役”の奥にある感情や優しさを描き出し、温かみのあるサウンドに仕上がっている。

ミュージックビデオには、俳優・ダンサーとして幅広く活躍する森山未來が出演。幾田とは、2023年から2025年にかけてドラマ・映画として展開されたフジテレビ系列『パリピ孔明』で共に作品に携わった縁があり、幾田本人からのオファーにより今回のコラボが実現した。映像では、美しいピンク色の世界を舞台に、森山による圧巻のダンスパフォーマンスが全編を通して展開。楽曲に込められた優しさや、その内に潜む苦悩や葛藤を繊細かつ力強く表現している。監督は、映像作家・振付師・演出家として多方面で活躍する志村知晴が務める。志村はこれまでに、Vaundy、水曜日のカンパネラ、MONDO GROSSO、CHAI、赤い公園など数々のアーティスト作品において映像監督・振付を担当している。また、2022年に公開された幾田りら「レンズ」のミュージックビデオも手掛けており、本作は約3年ぶりの再タッグとなる。

さらに29日、『Actor』のCDパッケージがリリース！完全生産限定盤の1形態でリリースされる本作は、『SPY×FAMILY』の世界観をモチーフにした調査報告書風の仕様となっており、封筒の中に入っているバインダーにはアニメ描き下ろしのイラストがあしらわれた豪華パッケージとなっている。ブックレット、CD盤面には本人の手描きイラストが添えられていたりと、こだわりが詰まったアイテムになっているので、是非チェックして欲しい。

●配信情報幾田りら「Actor」作詞・作曲：幾田りら／編曲：井上暖之

配信リンクはこちら

http://orcd.co/actor

●リリース情報

幾田りらSINGLE

「Actor」

10月29日発売

【完全生産限定盤（CD＋調査報告書風パッケージ）】

価格：￥2,800（税込）

品番：XSCL-121~2

予約はこちら

https://LilasIkuta.lnk.to/Actor

＜CD＞

1. Actor

2. Actor -Anime Edit-

3. Actor -Instrumental-

対象店舗/特典内容

Amazon.co.jp：メガジャケ

TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く）：オリジナルステッカー

HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）：オリジナルL判ブロマイド

セブンネットショッピング：オリジナルアクリルコースター

全国アニメイト（通販含む）：オリジナルましかくブロマイド

楽天ブックス：オリジナルアクリルキーホルダー

Sony Music Shop：オリジナルポストカード

幾田りら応援店特典：オリジナルA4クリアファイル

応援店対象店舗一覧

https://lilasikuta.jp/shoplist/251029/

注意事項

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※特典絵柄は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

●作品情報

TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3



10月4日（土）23:00よりテレビ東京系にて放送中

テレビ東京 毎週（土）23:00〜23:30

テレビ大阪 毎週（土）23:00〜23:30

テレビ愛知 毎週（土）23:00〜23:30

テレビせとうち 毎週（土）23:00〜23:30

テレビ北海道 毎週（土）23:00〜23:30

TVQ九州放送 毎週（土）23:00〜23:30

BSテレ東 10月5日より毎週（日）24:30〜25:00

配信情報

各プラットフォームにてSeason 1〜Season 2配信中

ABEMA プレミアム

Lemino

Amazon Prime Video

milplus

Disney+（ディズニープラス）

Netflix

dアニメストア

TELASA

dアニメストア ニコニコ支店

dアニメストア for Prime Video

TELASA（au スマートパスプレミアム）

U-NEXT

DMM TV

WOWOWオンデマンド

FOD

Hulu

J:COMオンデマンド

アニメタイムズ

アニメ放題

バンダイチャンネル

他

【STAFF】

原作：遠藤達哉（集英社「少年ジャンプ＋」連載）

監督：今井友紀子

シリーズ構成：山崎莉乃

キャラクターデザイン・総作画監督：嶋田和晃

色彩設計：原 恭子

美術設定：竹内柚紀(草薙) 杉本智美（Unstable）

美術監督：臼井みなみ

CG監督 渡邉啓太（サブリメイション）

撮影監督：佐久間悠也

副撮影監督：伊藤幸子

編集：小口理菜（IMAGICA）

音楽プロデュース：(K)NoW_NAME

音響監督：はたしょう二

音響効果：出雲範子

制作：WIT STUDIO×CloverWorks

＜ストーリー＞

人はみな 誰にも見せぬ自分を 持っている――

世界各国が水面下で熾烈な情報戦を繰り広げていた時代。

東国(オスタニア)と西国(ウェスタリス)は、十数年間にわたる冷戦状態にあった。

西国の情報局対東課〈WISE(ワイズ)〉所属である凄腕スパイの〈黄昏(たそがれ)〉は、

東西平和を脅かす危険人物、東国の国家統一党総裁ドノバン・デズモンドの動向を探るため、ある極秘任務を課せられる。

その名も、オペレーション〈梟(ストリクス)〉。

内容は、“一週間以内に家族を作り、デズモンドの息子が通う名門校の懇親会に潜入せよ”。

〈黄昏(たそがれ)〉は、精神科医ロイド・フォージャーに扮し、家族を作ることに。

だが、彼が出会った娘・アーニャは心を読むことができる超能力者、妻・ヨルは殺し屋だった！

3人の利害が一致したことで、お互いの正体を隠しながら共に暮らすこととなる。

ハプニング連続の仮初めの家族に、世界の平和は託された――。

©遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会

