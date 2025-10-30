三月のパンタシア、12月3日リリース10thシングル「あまのじゃくヒーロー」ジャケット写真公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2025年12月3日にリリースされる、三月のパンタシア10枚目のシングル「あまのじゃくヒーロー」のジャケット写真が公開された。TVアニメ「顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君」のヒロイン、柏田さんの描き下ろしジャケットとなっている。

あわせて収録楽曲も解禁となっている。

●リリース情報三月のパンタシア 10th Single「あまのじゃくヒーロー」12月3日発売

【期間生産限定盤（CD+DVD）】





品番：VVCL-2827〜2828価格：￥1,980（税込）※アニメ描きおろしイラスト使用デジパック仕様予約はこちらhttps://3pasi.lnk.to/1203PKG

＜収録楽曲＞

01 あまのじゃくヒーロー

作詞：みあ 作曲：瀬尾祥太郎(MONACA) 編曲：堀江晶太、瀬尾祥太郎(MONACA)

02 うたかたの声

作詞：みあ 作曲：けんたあろは 編曲：Saku

03 あまのじゃくヒーロー -TV size-

04 あまのじゃくヒーロー -Instrumental-

＜DVD＞

TVアニメ「顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君」ノンクレジットエンディング映像

リリースイベント & 店舗購入者特典詳細はこちら

https://www.sonymusic.co.jp/artist/sangatsunophantasia/info/577726

●配信情報

三月のパンタシア

「あまのじゃくヒーロー」

作詞：みあ 作曲：瀬尾祥太郎(MONACA) 編曲：堀江晶太、瀬尾祥太郎(MONACA)

配信中

配信リンクはこちら

https://3pasi.lnk.to/TwistedHero

長編小説「君の記憶だけない」インスパイアソング

「うたかたの声」

配信中

配信リンクはこちら

https://3pasi.lnk.to/AfleetingVoice

『君の記憶だけない』発売記念イベント

11月3日（月）タワーレコード錦糸町パルコ店

内容：サイン会とトークショーを予定

詳細はこちら

https://tower.jp/store/event/2025/11/1451103mia

小説「君の記憶だけない」特設ページ

https://fr.futabasha.co.jp/special/kimikioku/

小説「君の記憶だけない」

著：みあ（三月のパンタシア）

イラスト：朔月八雲

レーベル：双葉文庫パステルNOVEL

発売日：2025.10.15

予価：726円 (本体660円)

判型：A6判

ISBN：9784575590135

＜あらすじ＞

彼女は恋すると記憶を失う、そう僕の存在自体も──

兄を失って以来、大好きだった映画から背を向けていた今野陸は昔、書いた脚本のヒロインにぴったりの女の子・凛と出会う。ふたりは映画撮影を通して距離を縮めていく。けれど彼女は病気を抱えていて……。結ばれないとわかっていながらも、好きな気持ちは止められない。次第に凛の病状は悪化し、陸のことを忘れていく中で、彼らだけが見つける未来とは。逃れられない運命に抗う全力の恋をみあ（三月のパンタシア）が静謐な文体で描く。 ヒロイン・凛の心情を描いた楽曲も制作。

『君の記憶だけない』特設サイト

https://fr.futabasha.co.jp/special/kimikioku/

関連リンク

三月のパンタシアオフィシャルサイト

https://www.phantasia.jp/