三月のパンタシア、12月3日リリース10thシングル「あまのじゃくヒーロー」ジャケット写真公開！
2025年12月3日にリリースされる、三月のパンタシア10枚目のシングル「あまのじゃくヒーロー」のジャケット写真が公開された。TVアニメ「顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君」のヒロイン、柏田さんの描き下ろしジャケットとなっている。
あわせて収録楽曲も解禁となっている。●リリース情報
三月のパンタシア 10th Single
「あまのじゃくヒーロー」
12月3日発売
【期間生産限定盤（CD+DVD）】
価格：￥1,980（税込）
※アニメ描きおろしイラスト使用デジパック仕様
予約はこちら
https://3pasi.lnk.to/1203PKG
＜収録楽曲＞
01 あまのじゃくヒーロー
作詞：みあ 作曲：瀬尾祥太郎(MONACA) 編曲：堀江晶太、瀬尾祥太郎(MONACA)
02 うたかたの声
作詞：みあ 作曲：けんたあろは 編曲：Saku
03 あまのじゃくヒーロー -TV size-
04 あまのじゃくヒーロー -Instrumental-
＜DVD＞
TVアニメ「顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君」ノンクレジットエンディング映像
リリースイベント & 店舗購入者特典詳細はこちら
https://www.sonymusic.co.jp/artist/sangatsunophantasia/info/577726
●配信情報
三月のパンタシア
「あまのじゃくヒーロー」
作詞：みあ 作曲：瀬尾祥太郎(MONACA) 編曲：堀江晶太、瀬尾祥太郎(MONACA)
配信中
配信リンクはこちら
https://3pasi.lnk.to/TwistedHero
長編小説「君の記憶だけない」インスパイアソング
「うたかたの声」
配信中
配信リンクはこちら
https://3pasi.lnk.to/AfleetingVoice
『君の記憶だけない』発売記念イベント
11月3日（月）タワーレコード錦糸町パルコ店
内容：サイン会とトークショーを予定
詳細はこちら
https://tower.jp/store/event/2025/11/1451103mia
小説「君の記憶だけない」特設ページ
https://fr.futabasha.co.jp/special/kimikioku/
小説「君の記憶だけない」
著：みあ（三月のパンタシア）
イラスト：朔月八雲
レーベル：双葉文庫パステルNOVEL
発売日：2025.10.15
予価：726円 (本体660円)
判型：A6判
ISBN：9784575590135
＜あらすじ＞
彼女は恋すると記憶を失う、そう僕の存在自体も──
兄を失って以来、大好きだった映画から背を向けていた今野陸は昔、書いた脚本のヒロインにぴったりの女の子・凛と出会う。ふたりは映画撮影を通して距離を縮めていく。けれど彼女は病気を抱えていて……。結ばれないとわかっていながらも、好きな気持ちは止められない。次第に凛の病状は悪化し、陸のことを忘れていく中で、彼らだけが見つける未来とは。逃れられない運命に抗う全力の恋をみあ（三月のパンタシア）が静謐な文体で描く。 ヒロイン・凛の心情を描いた楽曲も制作。
『君の記憶だけない』特設サイト
https://fr.futabasha.co.jp/special/kimikioku/
関連リンク
三月のパンタシアオフィシャルサイト
https://www.phantasia.jp/