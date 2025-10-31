日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3194（+9.0 +0.28%）
ホンダ 1596（+1.5 +0.09%）
三菱ＵＦＪ 2332（+10 +0.43%）
みずほＦＧ 5164（+54 +1.06%）
三井住友ＦＧ 4164（+33 +0.80%）
東京海上 5795（+4 +0.07%）
ＮＴＴ 159（+0.9 +0.57%）
ＫＤＤＩ 2457（+2 +0.08%）
ソフトバンク 218（-0.5 -0.23%）
伊藤忠 8918（+44 +0.50%）
三菱商 3699（+18 +0.49%）
三井物 3796（+17 +0.45%）
武田 4078（-179 -4.20%）
第一三共 3909（+67 +1.74%）
信越化 4606（+7 +0.15%）
日立 5185（+222 +4.47%）
ソニーＧ 4277（+45 +1.06%）
三菱電 4181（-25 -0.59%）
ダイキン 18003（+3 +0.02%）
三菱重 4573（+35 +0.77%）
村田製 3024（-7 -0.23%）
東エレク 32806（-184 -0.56%）
ＨＯＹＡ 24261（+36 +0.15%）
ＪＴ 5179（+254 +5.16%）
セブン＆アイ 1961（-6.5 -0.33%）
ファストリ 54718（+218 +0.40%）
リクルート 7553（-58 -0.76%）
任天堂 12843（-67 -0.52%）
ソフトバンクＧ 26234（-66 -0.25%）
キーエンス（普通株） 62603（+2593 +4.32%）
