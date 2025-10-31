日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3194（+9.0　+0.28%）
ホンダ　1596（+1.5　+0.09%）
三菱ＵＦＪ　2332（+10　+0.43%）
みずほＦＧ　5164（+54　+1.06%）
三井住友ＦＧ　4164（+33　+0.80%）
東京海上　5795（+4　+0.07%）
ＮＴＴ　159（+0.9　+0.57%）
ＫＤＤＩ　2457（+2　+0.08%）
ソフトバンク　218（-0.5　-0.23%）
伊藤忠　8918（+44　+0.50%）
三菱商　3699（+18　+0.49%）
三井物　3796（+17　+0.45%）
武田　4078（-179　-4.20%）
第一三共　3909（+67　+1.74%）
信越化　4606（+7　+0.15%）
日立　5185（+222　+4.47%）
ソニーＧ　4277（+45　+1.06%）
三菱電　4181（-25　-0.59%）
ダイキン　18003（+3　+0.02%）
三菱重　4573（+35　+0.77%）
村田製　3024（-7　-0.23%）
東エレク　32806（-184　-0.56%）
ＨＯＹＡ　24261（+36　+0.15%）
ＪＴ　5179（+254　+5.16%）
セブン＆アイ　1961（-6.5　-0.33%）
ファストリ　54718（+218　+0.40%）
リクルート　7553（-58　-0.76%）
任天堂　12843（-67　-0.52%）
ソフトバンクＧ　26234（-66　-0.25%）
キーエンス（普通株）　62603（+2593　+4.32%）