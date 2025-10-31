【本日の見通し】ドル円はドル高円安を意識



昨日の市場でドル円は１５４円４０銭台まで上昇。円キャリートレードが広がった。昨日の日銀金融政策決定会合後の植田総裁会見で慎重な姿勢が示されたことで、１２月の日銀会合での利上げ期待が後退。今週の米FOMCで１２月の米利下げ期待の後退も含めて、日米金利差の縮小期待が後退していることで、円キャリー取引の拡大につながった。



この後もドル高円安の流れが意識される。１５５円台を超えると介入警戒感などが出るだけに、週末を前にどこまで上値追いが進むかは微妙であるが、流れは上方向。１５３円６０銭近辺がしっかりになると、１５４円台半ばトライの流れになりそう。



ユーロ円などクロス円も基本はしっかりか。ユーロ円は昨日１７９円手前の売りが上値を抑えたが、ドル円同様に流れはまだ上方向。１７７円台後半から１７８円台を中心とした推移から１７９円トライをうかがう流れ。



ポンド円は昨日２０３円台を付ける動きを見せた。ユーロ円など同様に高値から少し調整も、流れは上方向か。



ユーロドルはドル高を受けて１．１５台後半推移。１．１６台前半が重くなるとレンジが切り下がる印象。



ポンドドルは１．３１台での推移。英財政赤字警戒もあって、ポンド売りが出やすい地合い。１．３１を割り込むともう一段の下げがありそう。



MINKABUPRESS 山岡

