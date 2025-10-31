東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値154.13 高値154.45 安値152.16
157.29 ハイブレイク
155.87 抵抗2
155.00 抵抗1
153.58 ピボット
152.71 支持1
151.29 支持2
150.42 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1565 高値1.1637 安値1.1547
1.1709 ハイブレイク
1.1673 抵抗2
1.1619 抵抗1
1.1583 ピボット
1.1529 支持1
1.1493 支持2
1.1439 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3151 高値1.3219 安値1.3117
1.3310 ハイブレイク
1.3264 抵抗2
1.3208 抵抗1
1.3162 ピボット
1.3106 支持1
1.3060 支持2
1.3004 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8020 高値0.8037 安値0.7976
0.8107 ハイブレイク
0.8072 抵抗2
0.8046 抵抗1
0.8011 ピボット
0.7985 支持1
0.7950 支持2
0.7924 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値154.13 高値154.45 安値152.16
157.29 ハイブレイク
155.87 抵抗2
155.00 抵抗1
153.58 ピボット
152.71 支持1
151.29 支持2
150.42 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1565 高値1.1637 安値1.1547
1.1709 ハイブレイク
1.1673 抵抗2
1.1619 抵抗1
1.1583 ピボット
1.1529 支持1
1.1493 支持2
1.1439 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3151 高値1.3219 安値1.3117
1.3310 ハイブレイク
1.3264 抵抗2
1.3208 抵抗1
1.3162 ピボット
1.3106 支持1
1.3060 支持2
1.3004 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8020 高値0.8037 安値0.7976
0.8107 ハイブレイク
0.8072 抵抗2
0.8046 抵抗1
0.8011 ピボット
0.7985 支持1
0.7950 支持2
0.7924 ローブレイク