東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値154.13　高値154.45　安値152.16

157.29　ハイブレイク
155.87　抵抗2
155.00　抵抗1
153.58　ピボット
152.71　支持1
151.29　支持2
150.42　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1565　高値1.1637　安値1.1547

1.1709　ハイブレイク
1.1673　抵抗2
1.1619　抵抗1
1.1583　ピボット
1.1529　支持1
1.1493　支持2
1.1439　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3151　高値1.3219　安値1.3117

1.3310　ハイブレイク
1.3264　抵抗2
1.3208　抵抗1
1.3162　ピボット
1.3106　支持1
1.3060　支持2
1.3004　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8020　高値0.8037　安値0.7976

0.8107　ハイブレイク
0.8072　抵抗2
0.8046　抵抗1
0.8011　ピボット
0.7985　支持1
0.7950　支持2
0.7924　ローブレイク