ワールドシリーズ（WS＝7回戦制）で2勝3敗の崖っ縁に立たされたドジャースは30日（日本時間31日）、ブルージェイズの本拠トロントのロジャーズ・センターで練習を行い、デーブ・ロバーツ監督（53）が会見を行った。

31日（日本時間1日午前9時開始予定）の第6戦、そして11月1日（同2日午前9時試合開始予定）の第7戦に勝たなければ世界一連覇への道はたたれる。

大谷の第6戦での救援投入の可能性を問われた指揮官は「明日どういう状態で来るか、そこを見てみないと分からない。ただ、今はもう敗退のかかった状況だから、そういう話（起用法）は当然しなきゃいけない。今日、グラウンドで話す予定だ」とした上で「明日の試合に勝つためにできることは何でもやるつもりだ。山本が先発するのは分かってるし、守りの面でも、失点を防ぐ、得点を生み出す攻撃面でも、チームとして最善を尽くす」と語った。

さらに、第6戦に登板せず、第7戦になった場合に二刀流ルールをフル活用させるために先発起用もあるのかとの質問も飛んだ。「もちろん、すべての可能性を考える。まずは明日を乗り切ること。そのあと、どうピースを組み立てて第7戦を戦うかを決めることになる。すべての選択肢がテーブルの上にあるし、実際そうするつもりだ」とした。

現行の二刀流ルールでは「投手兼DH」で先発出場した場合は、降板後もDHを継続できるが、DHで先発出場して途中から救援登板した場合、降板後はDHを継続できない。再び打席に立つには守備に就く必要がある。ロバーツ監督は「いろんな話をするつもりだ。最善の形を一緒に考える。ただ、明日は外野でプレーすることはない。それは分かってる。でももし第7戦までいけば、その時はあらゆる可能性についてしっかり話し合う」と語った。

大谷は28日（同29日）の第4戦にWS初登板初先発し、今季最長タイの6回0/3を投げ、6安打4失点で初黒星となった。29日（同30日）の第5戦の試合前の会見では大谷翔平投手の今後の登板プランについて「まだ翔平とは話していない」とした上で「今後どういう形で入ってくるかはこれから見ていく。ワールドシリーズの第6戦、第7戦の可能性を考えれば、総力戦になるのは間違いない。だから、どうなるか様子を見ていく。もし投げられて、チームにとって理にかなうなら、もちろん選択肢の一つ」と話していた。