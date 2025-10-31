緊迫のオーラス、冷静な判断力で会心のアガリを決めた。「大和証券Mリーグ2025-26」10月30日の第1試合は渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）がトップ。今期個人2勝目を挙げた。

【映像】今年はメガネが違う松本吉弘（接写）

この試合は東家から松本、セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）、赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）の並びで開始。松本は東3局、茅森からタンヤオ・三色同順の5200点をアガる。東4局は二万をポンしてタンヤオの仕掛け。ここでは浅見が満貫テンパイ、茅森はツモり四暗刻のイーシャンテン。高打点の気配が漂う中、松本は茅森からタンヤオ・赤の2000点をアガって、難局を切り抜けた。

南場では伊達にリードを許す場面もあったが、南3局でテンパイ料を得て再びトップ目に。南4局1本場はわずか200点差で伊達をかわす展開。伊達がまず白をポン。松本はタンヤオの仕掛けと平和をにらむ手格好で、慎重に進めていく。幾度となくターツ選択の場面が訪れ、松本にしては珍しい長考が続いた。11巡目、待望のテンパイは1・4筒待ち。平和があるためダマテンに構えると、これが浅見から打たれてロン。1000点（＋300点、供託1000点）のアガリで逃げ切った。

接戦をしのいだだけに、喜びもひとしお。試合後はいつも以上に明るい笑顔で「うれしいです」とコメント。この日のメガネは今期初トップを獲得した日と同じもの。これについては「髪型はあまり変えないので、メガネは何個か持っているのですけど、たまに変えてみようと思って。前回はいつも使っているシルバーのメガネ。そうしたら1回もアガれないでラスだったのでまた変えて…（前回トップの）ゲンにあやかってみました」と説明した。オーラスについては「難しかったですが、牌効率には逆らった打ち方をしたので、あとでみんなで答え合わせをしないとわからないと思います」と謙虚に語った。

個人2勝目、苦しんだ昨年のリベンジはこれからだ。躍進を願うファンからは「松おめでとうー！！」「嬉しいですほんとに！」「ないすすぎるー！」と熱烈な応援コメントが寄せられていた。

【第1試合結果】

1着 渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）3万6000点／＋56.0

2着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）3万2500点／＋12.5

3着 赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）2万3200点／▲16.8

4着 セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）8300点／▲51.7

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）