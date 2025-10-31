キャシー中島、“ハッピー気分”高める自宅キッチン披露に反響「さりげないお花と窓越しに見える景色がとてもすてき」「美しいです」
俳優・勝野洋（76）の妻でタレントやキルト作家として活躍しているキャシー中島（73）が29日、自身のSNSを更新。「ハッピー」な気持ちにさせてくれるという、草花であふれた自宅キッチンの窓辺を紹介した。
【写真】「さりげないお花と窓越しに見える景色がとてもすてき」と反響！キャシー中島の自宅キッチン
キャシーは「朝のキッチンが好き 窓辺に置いてあるお花の向こうに見える景色が好き」と書き出し、さまざまな種類の花を飾った花瓶が並ぶキッチンの窓辺、台所から望む緑あふれる風景をとらえた写真を披露。
「朝食の用意をして忙しい時この窓辺を見るとハッピーになります」と話し、日常の“小さな幸せ”を噛み締めていた。なお、投稿では仕事終わりに「お花屋さんでマトリカリアを買いました」と明かしており、普段から生活に花を取り入れている様子がうかがい知れた。
コメント欄には「わ〜ん 素敵なキッチン」「さりげないお花と窓越しに見える景色がとてもすてき」「綺麗なお花が並んでるキッチン、素敵です」「キッチン美しいです」「キャシーさんは、本当に心が綺麗で優しい だから植物も元気なのだと思います」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「さりげないお花と窓越しに見える景色がとてもすてき」と反響！キャシー中島の自宅キッチン
キャシーは「朝のキッチンが好き 窓辺に置いてあるお花の向こうに見える景色が好き」と書き出し、さまざまな種類の花を飾った花瓶が並ぶキッチンの窓辺、台所から望む緑あふれる風景をとらえた写真を披露。
コメント欄には「わ〜ん 素敵なキッチン」「さりげないお花と窓越しに見える景色がとてもすてき」「綺麗なお花が並んでるキッチン、素敵です」「キッチン美しいです」「キャシーさんは、本当に心が綺麗で優しい だから植物も元気なのだと思います」など、さまざまな反響が寄せられている。