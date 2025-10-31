坂下千里子、娘＆息子へ作り分けた“おかずたっぷり”曲げわっぱ弁当を披露「トマトが苦手な娘。玉子が苦手な息子」
2児の母でタレントの坂下千里子（49）が31日までに、自身のインスタグラムを更新。早朝から長女（16）と長男（14）のために作った曲げわっぱ弁当を披露した。
【写真】坂下千里子が娘＆息子へ作り分けた“おかずたっぷり”曲げわっぱ弁当
インスタでたびたび、おかずがたっぷり詰められた手作りの曲げわっぱ弁当を披露している坂下。この日の投稿では、焼き魚や唐揚げ、ブロッコリーなど彩り豊かなおかずが入った曲げわっぱの弁当箱の写真をアップ。「トマトが苦手な娘。玉子が苦手な息子」のために、“卵焼き入り”と“トマト入り”で作り分けされている。
坂下は「久々の5時半起き。もう一品作る予定だったんだけど、、、眠気の限界 お許しください」と、リアルな“母の朝”をつづり、「また今日から作り置き頑張ります！」と宣言した。
コメント欄には「お母さんの愛情たっぷりですね」「流石、千里子シェフ！」「彩り綺麗で美味しそうです 無理しないでね」「トマト嫌いへの対策…私もまだ分からずです」など、称賛や労いの声が相次いで寄せられている。
坂下は2008年1月9日、テレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女、10年12月に長男が誕生している。
【写真】坂下千里子が娘＆息子へ作り分けた“おかずたっぷり”曲げわっぱ弁当
インスタでたびたび、おかずがたっぷり詰められた手作りの曲げわっぱ弁当を披露している坂下。この日の投稿では、焼き魚や唐揚げ、ブロッコリーなど彩り豊かなおかずが入った曲げわっぱの弁当箱の写真をアップ。「トマトが苦手な娘。玉子が苦手な息子」のために、“卵焼き入り”と“トマト入り”で作り分けされている。
コメント欄には「お母さんの愛情たっぷりですね」「流石、千里子シェフ！」「彩り綺麗で美味しそうです 無理しないでね」「トマト嫌いへの対策…私もまだ分からずです」など、称賛や労いの声が相次いで寄せられている。
坂下は2008年1月9日、テレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女、10年12月に長男が誕生している。