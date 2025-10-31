同じ犬とは思えない…奥さんと旦那さんへの対応で“別犬”になっちゃう表情差に驚き「旦那何した（笑）」
奥さんが撮るとニコニコ笑顔、でも旦那さんが撮ると…まさかのしかめっ面!? 同じビション・フリーゼのポテトくんなのに、まるで“別犬”のような表情の差が話題に。「別犬すぎる」「絶対ポテトになんか恨まれてる（笑）」「旦那何した？（笑）」とTikTokでは約20万いいねとコメントが殺到！いったいポテトくんと旦那さんの間に何が起きているのか？ 気になる“ナゾすぎる関係性”の真相を、投稿主「ポテトとチップのまいにち」さん（＠potechip2525）に聞いた。
【別カット】「絶対に許さない目…」旦那さん撮影でまたもや険しい表情に変貌
――奥さんが撮影したポテトくんと、旦那さんが撮影したポテトくんの“表情の差”がすごい！と話題になっていますが、反響を受けてどんなお気持ちですか？
「いただいたコメントを見ると、結構どのご家庭でもあるあるらしく?！犬って本当に面白いなと思いました」
――ポテトくんの「撮影時の塩対応（特に旦那さんへの）」には、いつ頃から気づきましたか？飼い始めた頃から、すでにその傾向はありました？
「大体成犬になったくらいです。 ポテトに自我が芽生え始め、家庭のヒエラルキーを悟ったのかもしれません」
――やっぱり、奥さんの方が“好かれてる”と感じることは多いですか？それを実感したようなエピソードがあれば、ぜひ教えてください。
「多いですね。私に対しては、好きの気持ちが強すぎてちょっとメンヘラ気味です。よく仮病を使ってきます」
――ちなみに旦那さん、昔なにか「根に持たれてる事件」みたいな心当たりはありますか？
「そんなに嫌がることは普段していないと思うのですが、 スキンシップの流れで、ポテトの頭の上に小さいおもちゃを置いてケラケラ笑っていた時のポテトの顔は怖かったです」
――もう一匹のチップくんには、ポテトくんのような“対応の差”は見られませんか？性格など結構違いますか？
「チップは天真爛漫な性格で、旦那にも元気よく接しています。しかし、最近ポテトの様子を見てなのか、旦那の帰りのお出迎えの頻度が減りました?」
――飼い主さんから見て、特に「かわいい！」と思うポテトくん＆チップくんの姿や行動があれば、ぜひ教えてください。
「スマホをいじっている時に手をちょいちょいして構ってアピールする時です。爪を容赦なく出してガリガリするので爪痕が赤く残りますが、とても可愛いです」
――最後に、ポテトくん・チップくんに伝えたいメッセージがあればお願いします！
「大好きだよ！！寿命分けさせて〜！！！！！！！」
