【実話】ネットで1万2千円の詐欺に遭った主婦!?警察に被害届を出すも返金なし＆詐欺サイトの共通点を語る【作者に聞いた】
【漫画を読む】ネットショッピング詐欺に遭った主婦だが…!?
インターネットで買い物をしたら詐欺に遭ってしまったしゃけなかほい(@syake8989)さん。X(旧Twitter)で『注意！！限界主婦が詐欺に遭ったのでやったこと』を投稿し、詐欺に遭った当時の状況や警察への被害届の提出などについてリアルに描かれている。ネットで買い物をした商品や今後の教訓などについて、しゃけなかほいさんに話を聞いた。
ネットで買い物をしたが、その後商品が送られてこない「ショッピング詐欺」の被害に遭ったしゃけなかほいさん。被害額は1万2千円で、現在も返金されず犯人も捕まっていないという。詐欺だと気が付いたあと、警察署に言って被害届の提出を希望。内容証明を作成して発送したが、なんとその後戻って来てしまう…。
しゃけなかほいさんにインターネットでどんな買い物して詐欺に遭ったのか尋ねると、「ガジェット系です。オークションやフリマサイトでたまに売っているのですが、購入したかったときに出品がありませんでした。詐欺サイトに似たような値段で売られていたので、詐欺に遭ってしまいました」と語る。
不運にもショッピング詐欺に遭ってしまったしゃけなかほいさん。詐欺に遭う前に何か不審な点などはなかったか聞いてみると、「大手ではないショッピングサイトだったところです。あと、支払いがビットキャッシュ(電子マネー)でした。今思えば、タイムセールになっていたところも詐欺サイトの共通点だと思います」と詳しく話してくれた。
内容証明が戻って来たときは、「『ああ、やっぱりな』という気持ちで怒りが増しました」と語る。
ブログによると、詐欺犯から何度かメールが送られてきたようだ。どのタイミングで送られてきかのか聞くと、「まず購入する前に質問したら、それに対して回答が来ました(これで大丈夫かと軽く思ってしまった)。そこから購入後のサンクスメール、料金の支払いのお願いメール、支払い後のサンクスメールも来ました。普通のショッピングサイトと同じです」と話してくれた。メールは普通のショッピングサイトとは変わらなかったようだ。
今回の経験を通して教訓などについて聞くと、「日本で有名な大手サイト以外で買い物をしないことです。安くても海外のサイトは怖くて利用しないと警察の方も言っていたので、今後も私は利用しないでおこうと思っています。被害届を出す労力を考えると、出さないで泣き寝入りされる方も多いと思いますが、私は出してよかったと思っています。出すことにより犯罪の多さが浮き彫りになり、捜査も進むのではと願っています」と話してくれた。
取材協力：しゃけなかほい(@syake8989)
