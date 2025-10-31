３０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５４円１３銭前後と前日と比べて１円４０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７８円２５銭前後と同１円１０銭弱のユーロ高・円安だった。



米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が２９日、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）後の記者会見で「１２月の利下げは既定路線ではない」などと発言したことで、追加利下げ観測が後退するなかドル買いが断続的に流入。一方、３０日まで開いた日銀金融政策決定会合で利上げ見送りが決まり、政策維持決定に対する反対票が前回と同じ２人だったほか、植田和男総裁は記者会見で追加利上げに前向きな姿勢を示さなかったことから円が売られやすかった。米長期金利が上昇したことで日米金利差の拡大が意識されやすく、ドル円相場は一時１５４円４５銭と２月中旬以来およそ８カ月ぶりのドル高・円安水準をつけた。なお、この日に開かれた欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会では政策金利の据え置きが決まったが、市場では想定内との見方から相場の反応は限定的だった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５６５ドル前後と前日に比べて０．００３５ドル程度のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS