３１日の東京株式市場は売り買い交錯のなか日経平均株価は前日終値近辺でもみ合う展開か。前日は取引時間中にプラス圏とマイナス圏を往来し、結局小高く引けた。足もとで若干気迷いムードが漂っているが、やや強気優勢の地合いとなることが予想される。スピード警戒感から調整色をみせたとしても、下値では出遅れた向きの押し目買いが想定され、下げ幅は限定的なものにとどまりそうだ。前日の欧州株市場では高安まちまちながら、仏ＣＡＣ４０は３日続落となり、独ＤＡＸもわずかながら安く引け、こちらも３日続落となった。米国でＦＯＭＣ後に行われたパウエルＦＲＢ議長の記者会見で追加利下げ観測がひと頃より後退したことが、欧州市場でも投資家のセンチメントを冷やす背景となった。もっとも英ＦＴＳＥ１００はこの日も頑強な動きで、大引けもわずかならプラス圏をキープし９連騰で史上最高値更新が続いている。米国株市場ではＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに軟調だった。ナスダック指数は直近まで５日続伸と最高値街道を走っていたが、この日はハイテクセクターへの売りが目立ち下落率はダウを大きく上回った。決算発表を嫌気されメタ・プラットフォームズ＜META＞が１１％を超える急落となったほか、マイクロソフト＜MSFT＞も下値を探る展開となり全体相場の足を引っ張った。ただ取引時間中は消費関連や景気敏感株が買われ、ダウは一時４００ドル近く上昇する場面もあった。米中首脳会談を経て両国間の緊張が緩和したこともポジティブに作用したもようである。きょうの東京市場では米ハイテク株安は警戒されるものの、押し目買い意欲は活発で下値抵抗力が発揮されそうだ。外国為替市場で急速に円安方向に振れていることも追い風となりやすい。



３０日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比１０９ドル８８セント安の４万７５２２ドル１２セントと続落。ナスダック総合株価指数は同３７７．３３ポイント安の２万３５８１．１４だった。



日程面では、きょうは９月の失業率、９月の有効求人倍率、１０月の都区部消費者物価指数（ＣＰＩ）、９月の鉱工業生産、９月の商業動態統計、３カ月物国庫短期証券・２年物国債の入札、９月の自動車輸出実績、９月の住宅着工統計など。海外では１０月の中国製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）、１０月の中国非製造業ＰＭＩ、７～９月期台湾ＧＤＰ、７～９月期香港ＧＤＰ、１０月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ）、１０月の米シカゴ購買部協会景気指数など。なお、フィリピン市場は休場。



出所：MINKABU PRESS