「不妊治療」の進め方はご存じですか? 気になる“費用面”も医師が解説!

「不妊治療を始めたいけれど、どこから手をつければ良いかわからない」。そんな悩みを抱えている方は少なくないようです。不妊治療は、個人の体質や年齢に応じて進め方が異なり、どの医療機関で、どの治療を選ぶかが成功への大きなポイントとなります。本記事では、不妊治療の進め方とステップを、放生先生の具体的なアドバイスとともに解説します。

監修医師：

放生 勲（こまえクリニック）

昭和62年弘前大学医学部卒業。都内の病院にて2年間の内科研修修了。ドイツ政府国費留学生としてフライブルク大学病院およびマックス＝プランク免疫学研究所留学。東京医科歯科大学難治疾患研究所を経て、「こまえクリニック」を開院。自らの不妊治療の患者体験から院内に「不妊ルーム」を開設し、１万組近いカップルの不妊相談に応じている。医学博士。

編集部

病院での診察から治療まで、どのような流れになりますか？

放生先生

まず、女性はホルモン検査や超音波検査で、排卵の状況や子宮・卵巣の状態を確認します。男性は精液検査をおこない、精子の数や運動率を調べます。これらの検査で問題が特定されれば、治療を進めることになります。最初は排卵時期に性交のタイミングを指導する「タイミング法」から始め、必要に応じて人工授精、さらに体外受精に進むことがあります。治療を進める中で、医師とのコミュニケーションを大切にし、自分に合った医師・医療機関を選ぶことが成功への近道です。

編集部

治療法にはどのような選択肢がありますか？

放生先生

不妊治療には、タイミング法、人工授精、体外受精の3つが代表的です。タイミング法は比較的簡単な治療ですが、人工授精や体外受精はより高度な技術が求められます。特に体外受精では、病院ごとの技術や設備が妊娠率に大きく影響するため、医療機関の選び方が重要です。また、2022年から体外受精が保険適用となり、経済的な負担が軽減されましたが、保険適用の回数制限があるため、最初から信頼できる医療機関で治療を受けることが大切です。

編集部

費用面での注意点はありますか？

放生先生

保険適用となったことで治療費は軽減されましたが、それでも体外受精は高額な医療です。保険適用内でも1回の体外受精では20万円程度の医療費となります。また、技術や設備に差があるため、単に費用が安いという理由で医療機関を選ぶのは避け、信頼できる医療機関を選ぶことがとても重要です。

※この記事はMedical DOCにて＜不妊治療は何から始めるべき？ 初心者が知っておきたい基本ステップを医師が解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。