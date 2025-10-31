「中間管理職の悩みが消えた」

「ハラスメントに配慮して働けるようになった」

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

数字の軽視がもたらす「見えない損失」

「細かい数字より、現場の感覚が大事だ」

そんな言葉が、現場の判断を曇らせ、組織全体のパフォーマンスを知らず知らずのうちに下げているかもしれません。

数字を軽視するマネジメントには、可視化されにくい「損失」が潜んでいます。

その実態と構造を掘り下げてみましょう。

精度の低いPDCAで、努力が空回りする

数字を軽視する人の多くは、「なんとなくやって、なんとなく続ける」PDCAを回しています。

しかし、KPIや達成率が明確でなければ、成果は検証できません。

検証できないということは、改善もできない。

つまり、現場の努力が空回りする構造を、自ら作ってしまっているのです。

成果が属人的になり、再現性が失われる

数字を重視しないチームでは、成果が「誰かの腕前」に依存しがちです。

つまり、好成績の理由を数値で分析・分解できないため、「再現可能なノウハウ」にならないのです。

属人化した成功体験は、組織に残らず、人の異動や退職とともに消えていきます。

これは、人的資本の「目に見えない損失」とも言えるでしょう。

数字が語れないと、社内の信頼を失う

上司や他部門への報告で、定量的な根拠が出てこない人は、説明力や説得力に欠けると見なされます。

特に意思決定層では、「数字で語れない人」は「感情や思い込みで動く人」と判断されがちです。

これは、本人が知らぬ間に社内での信用を失っていくという、深刻な「見えない損失」です。

「感覚ベース」がチーム文化を腐らせる

数字に対する無関心は、やがて組織全体に伝染します。

「数字なんてどうでもいい」という空気が蔓延すると、誰も現状に疑問を持たなくなり、変化も成長も止まります。

その結果、「努力はしているのに成果が出ない」という不満と疲弊が広がり、メンバーが離れていく悪循環に陥ります。

数字は、冷たさではなく「思いやり」である

数字を扱うとは、メンバーの努力を「成果」としてきちんと認識することでもあります。

逆に数字をないがしろにすることは、誰の努力が成果に繋がったかを曖昧にすることでもあるのです。

数字を見ないマネジメントは、一見「温かい」ようでいて、実はチームに対して無関心であることが多いのです。

（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計174万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。