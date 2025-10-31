「ティキタカの日本版」「３点目は本当に見事だった」４発完勝のリトルなでしこに海外ファン驚嘆「北朝鮮と日本はプロレベル」【U-17女子W杯】
複数人が連動した小気味良いパスワークで狭いエリアを攻略すれば、高精度のクロスでも得点機を演出。フィニッシュのレベルも高い。
U-17女子ワールドカップでグループステージを首位通過した日本は、ラウンド16でコロンビアと対戦。４−０の完勝を収めた。福島望愛が２発、大野羽愛、中村心乃葉もネットを揺らす。いずれの得点もファインゴールと呼べるものだった。
FIFA女子W杯の公式アカウントは、「完璧な勝利」と綴り、日本の全ゴールシーンを公開。FIFAの公式YouTubeチャンネルでもコロンビア戦のハイライト動画がアップされると、海外ファンからは以下のような称賛のコメントが寄せられた。
「彼女らはチャンピオンになるだろう」
「日本の３点目は本当に見事だった」
「残念なことに、コロンビア人はコンピュータと対戦していた」
「ティキタカの日本版」
「日本はいつも私のお気に入りのチームです」
「ニールセンはU17のコーチから何かを学ぶだろう」
「この17歳以下の日本チームは間違いなく我が国の男子代表チームに勝つでしょう」
「北朝鮮と日本はプロレベルの戦術的なサッカーをプレーしている」
充実の戦いぶりで８強に駒を進めたリトルなでしこ。準々決勝の相手は、優勝候補の北朝鮮だ。アジアの強敵を相手にどんなパフォーマンスを見せるか。決戦は日本時間で11月２日の４時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「彼女らはチャンピオンになるだろう」リトルなでしこの圧巻４発に反響「コロンビア人はコンピュータと対戦していた」
U-17女子ワールドカップでグループステージを首位通過した日本は、ラウンド16でコロンビアと対戦。４−０の完勝を収めた。福島望愛が２発、大野羽愛、中村心乃葉もネットを揺らす。いずれの得点もファインゴールと呼べるものだった。
FIFA女子W杯の公式アカウントは、「完璧な勝利」と綴り、日本の全ゴールシーンを公開。FIFAの公式YouTubeチャンネルでもコロンビア戦のハイライト動画がアップされると、海外ファンからは以下のような称賛のコメントが寄せられた。
「彼女らはチャンピオンになるだろう」
「日本の３点目は本当に見事だった」
「残念なことに、コロンビア人はコンピュータと対戦していた」
「ティキタカの日本版」
「日本はいつも私のお気に入りのチームです」
「ニールセンはU17のコーチから何かを学ぶだろう」
「この17歳以下の日本チームは間違いなく我が国の男子代表チームに勝つでしょう」
「北朝鮮と日本はプロレベルの戦術的なサッカーをプレーしている」
充実の戦いぶりで８強に駒を進めたリトルなでしこ。準々決勝の相手は、優勝候補の北朝鮮だ。アジアの強敵を相手にどんなパフォーマンスを見せるか。決戦は日本時間で11月２日の４時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「彼女らはチャンピオンになるだろう」リトルなでしこの圧巻４発に反響「コロンビア人はコンピュータと対戦していた」