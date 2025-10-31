Image: Move_Belfida

クリアな音声通話と、働く場所の自由。この2つは両立できるのでしょうか？ 静かなスペースを確保しないと会議ができないようでは、リモートワークの利便性も半減してしまいますよね。

カフェの喧騒、オフィスのざわめき、家族の生活音…。それらを気にせず、自分の声だけを相手に届ける。そんな理想を、テクノロジーで現実のものにするヘッドセット、Belfida「MAGIC MIC III」が登場です。

ただし、こちらのAIノイズキャンセリングヘッドセットのプロジェクトは終了間近となっています。最後に改めて、こちらの製品の特長をまとめてご紹介していきます。

AIが「声」だけを届ける、静寂のマイク技術

Image: Move_Belfida

まず注目したいのが、「MAGIC MIC III」に搭載のAIノイズキャンセリング技術です。この技術では、AIが6300万以上ものノイズパターンを学習。この膨大なデータをもとに騒音をリアルタイムで解析し、環境ノイズを最大82％も低減するといいます。

さらに、デュアルマイク構造とビームフォーミング技術が連携。口元に仮想的な焦点を合わせるような技術で、周囲の雑音を遮断し、通話相手には明瞭な声だけを届けるんです。

PCもスマホも。途切れない接続性がビジネスを加速する

Image: Move_Belfida

デキるビジネスパーソンほど、機器の応答速度にはこだわりたいもの。「MAGIC MIC III」は、まさにその要求に応えてくれます。マルチポイント接続に対応し、PCとスマートフォンの2台に常時接続が可能。PCでの会議中にスマホへ着信があっても、シームレスに切り替えられます。

付属の専用ドングルが、Bluetooth 5.4の接続をさらに安定させるのも技あり。集中を妨げないための工夫が、随所に光ります。

わずか88gの軽さ。1日中着けていられる快適性

Image: Move_Belfida

ヘッドセットの装着時間が長い方にとって、その軽さは正義です。わずか88gという超軽量設計は、長時間の会議でも負担になりにくい重さじゃないでしょうか。

バッテリー性能も抜かりなく、通話なら最大12時間、音楽再生では最大27時間というスタミナを誇ります。急な会議が入っても、5分間の充電で約60分通話できる急速充電機能は、忙しいときにこそありがたいです。

デスクを整える、美しき「基地」

Image: Move_Belfida

思考を整理するためには、まずデスク周りを整えることから。「MAGIC MIC III」には、そんなミニマリストの哲学を形にしたような、スマートな充電スタンドが用意されています

使用後はスタンドに戻すだけで、定位置の確保と充電が同時に完了。さらに、このスタンドはUSBハブ機能も兼ね備えており、背面のポートでほかのデバイスも充電可能です。散らかりがちなケーブル類を1カ所に集約する役割も兼ねているとなれば、「MAGIC MIC III」がますます手放せなくなるんじゃないでしょうか。

「MAGIC MIC III」は、「どこで話すか」という制約から解放してくれるソリューション。AIによる高度なノイズ低減、2台同時接続の機敏さ、そして終日快適な88gの軽量設計。これらすべてが、通話相手への配慮と自分自身の集中力維持のために設計されています。

騒がしい場所さえも「静かな会議室」に変えてしまうこの1台が、ワークスタイルをもっと自由に、もっとスマートにしてくれるはず。オンライン会議環境を、音から整えたいという方、プロジェクトが終了する前に、そのスペック詳細をぜひ確認してみてください。

Image: Move_Belfida

Source: machi-ya