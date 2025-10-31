◇SMBC日本シリーズ2025 第5戦 阪神2―3ソフトバンク（2025年10月30日 甲子園）

赤い目をした猛虎たちがいた。相手の胴上げを見つめ、終戦のあいさつで右翼スタンド前まで足を運んで頭を下げた。

気がつけば晩秋を迎えていた。リーグ優勝を決めた9月7日は最高気温32度の真夏日、最低26度の熱帯夜だった。あれから約2カ月、目指した日本一はならなかった。

激闘だった。延長戦に入り「ピッチャー村上」がアナウンスされると、どよめきと歓声で球場が揺れた。第1戦で勝利投手となったエース村上頌樹の投入である。

今では伝説とされるランディ・ジョンソンの連投を思いだす。2001年のワールドシリーズ第7戦。前日の第6戦で先発し7回2失点で勝利投手となったジョンソンが志願の救援登板で世界一を呼び込んだ。

三塁ベンチを出たジョンソンがアリゾナの夕日のなか、左翼にあるブルペンに歩み始めると、文字通り球場が揺れた。記者席で身震いした。

前夜、妻リサから「明日も投げるんでしょ？」と問われたジョンソンは「もちろん」と答えた。「舞台はワールドシリーズ第7戦、相手はヤンキース。誰もが子どものころに描いたシーンじゃないか。だから1日休みを待ってくれ。オフに3カ月も休めるじゃないか」

村上も似た心境だったろう。10回表は無失点でしのいだが、11回表、野村勇に決勝弾を浴びた。それも追い込んでから外角低め速球を反対方向の右翼席まで運ばれた。

「まさか」は8回表にも起きていた。2―0で必勝継投に入っていたが石井大智が柳田悠岐に同じく外角低め速球を反対側の左翼席まで同点2ランを運ばれたのだ。シーズン50試合連続無失点の石井が打たれたのだ。

今季を支えた石井、村上の被弾。打たれたのは相手の6番と1番打者だった。思えばジョンソン連投の第7戦、クローザーのマリアノ・リベラを打ってのサヨナラ勝利だった。最高峰の戦いでは相手の一流を倒さないと勝利はないのだろう。

甲子園での3連敗はすべて1点差だった。もちろん、その1点が大きいのだが、微差とも大差とも言える差を埋めるのは来季への宿題としたい。

監督・藤川球児が心の指針だと言う吉田松陰の言葉に「境の順なる者は怠り易く、境の逆なる者は励み易し」がある。順境でなく、逆境が人を成長させる。人生も野球も同じだろう。 ＝敬称略＝ （編集委員）