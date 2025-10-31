能登半島地震で被災した輪島塗の職人らを支援するため販売される椀木地など＝２９日、鎌倉市内

能登半島地震による被災で伝統継承の岐路に立つ輪島塗の職人らを支援する販売会が１１月１〜３日、古民家「北鎌倉たからの庭」（鎌倉市山ノ内）で開かれる。１００以上の工程に細分化された分業体制で成り立っている輪島塗で、あえて漆が塗られる前の椀木地（わんきじ）や荒型約２００点を販売。本来なら消費者の手に触れることもない“製造途中”の作品だが、注目されることの少ない木地師の技にスポットを当て、関係者は「新たな販路や需要を開拓するきっかけになれば」と輪島塗再生の願いを託している。

国重要無形文化財に指定される輪島塗は木材から削り出す「木地」、漆を塗り固める「下地」や蒔絵（まきえ）を施す「加飾」などに分かれ、それぞれの工程に特化した職人たちが担う。木地の工程でケヤキなどの材木から荒く器の形に削り出したものを「荒型」と呼ぶ。

販売会では親子４代続く「辻椀木地木工芸」（石川県輪島市）の椀木地と荒型を出品。同社では仕入れた荒型を乾燥室で１カ月以上かけて燻煙（くんえん）乾燥し、さらにそこから５０年、倉庫で寝かせて自然乾燥を待つ。４代目社長の辻正尭（まさたか）さん（４２）は「木も生きているので水分が残っているとゆがみの原因になる」と解説し、乾燥しきった荒型をかんなとろくろで削って椀木地などに成型する。

２０２４年１月の能登半島地震では建物の倒壊は免れたものの機材が故障。災害ボランティアに片付けを手伝ってもらい、同９月に工場を再開したが、新規の取引は停止している状態だ。