キタ！ キタ！ キターーーッ！【ユニクロ】完売前に狙いたい！「値下げワンピ」

寒くなる季節に向けて洋服を買い足したいけれど、コストは抑えたい……。そんな大人女性は、【ユニクロ】のお値下げ商品をチェックしてみて。今回は、オンにもオフにも使いやすいニットワンピースをピックアップ。ミニ丈やノースリーブなど、レイヤードしやすく幅広い着こなしが叶いそうなアイテムをご紹介します。ぜひマイサイズがあるうちにゲットして。

程よくカジュアルに着られるミニ丈ワンピース

【ユニクロ】「ニットミニワンピース」\3,990（税込・セール価格）

ゆったりとした抜け感のあるシルエットのニットワンピース。ボリュームがありながら、縦ラインが強調されるリブ素材ですっきりと着られそうです。1枚ではもちろん、ミニ丈なのでパンツやスカートとのレイヤードスタイルもおすすめ。ジーンズと合わせてカジュアルに、プリーツスカートでフェミニンに。幅広いスタイリングで活躍する予感。

コーデのバリエーションが広がるノースリーブワンピ

【ユニクロ】「ラムワンピースノースリーブ」\3,990（税込・セール価格）

Tシャツやブラウスと重ね着しやすいノースリーブのワンピース。シンプルなクルーネックなので、タートルネックやハイネックの洋服とも合わせやすそうです。ストンと落ちるストレートシルエットながら、スリット入りで快適に着られそう。公式サイトには「やわらかくて暖かい上質ウール100%」とあり、着心地の良さが期待できます。

