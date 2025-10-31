猫ちゃんとお姉ちゃんが仲良く遊んでいる光景が183万再生超えの話題となっています。お姉ちゃんの手を追いかける猫ちゃんの姿には、「にゃ！にゃ！ってやってるの可愛い（笑）」「癒されました」と、たくさんの人から温かいコメントが寄せられることに。猫ちゃんとお姉ちゃんの可愛らしい遊びに、思わず笑顔になってしまいます。

【動画：お姉ちゃんが膝の上でくつろいでいたネコと遊んだ結果…】

お姉ちゃんの手を追いかけるまるちゃん

ある日、Instagramアカウント『まる』に投稿されたのは、ミヌエットのまるちゃんとお姉ちゃんが仲良く遊んでいる光景。まるちゃんはお姉ちゃんの膝の上に仰向きになって寝転がり、リラックスモード全開だったそう。その姿からは、ふたりの仲良しな関係が伝わってきて、思わずほっこりしてしまいます。

そんなふたりにはお気に入りの遊びがあるのだそう。それは…仰向けになったまるちゃんの背中を、お姉ちゃんが見えない位置からポンッと触ること！その感触が気になるのか、まるちゃんは背中を触られた瞬間触ってきた手の方へクルッと体を捻ったといいます。

右に左にコロン♪コロン♪

背中を触られたことに気がつき、そちらの方へコロンと体を倒したまるちゃん。すると、今度は先程とは別の方の手でまるちゃんの背中を触ってみたお姉ちゃん。その感触に、まるちゃんは再び寝返りを打ち始めたといいます。

そんな可愛い姿を見ては、触る手を止めることができなくなってしまいそうです。お姉ちゃんも、そんな素直なまるちゃんの反応を見て楽しくなってきたのか、まるちゃんを触る手のスピードをどんどん上げていったそう。それに合わせて、まるちゃんもコロンコロンと右へ左へとひっくり返ります。そんなまるちゃんとお姉ちゃんの追いかけっこの姿に、思わず笑みがこぼれてしまいます。

なかなか捕まえられなかったまるちゃんが…

そうして、背中を触ってくる手を一生懸命追いかけ続けたまるちゃん。しかし、お姉ちゃんの巧みな身のこなしに、まるちゃんはなかなか追いつけません。すると、まるちゃんの様子に変化が…なんと、今度はお姉ちゃんの手をパクリと咥えようとしたのでした！

追いつけないのなら、動きを止めてしまえば良いという戦法でしょうか？その必死な姿になんだかキュンとしてしまいます。しかし、どうやらその作戦はあまり上手くいかなかったようで、相変わらずお姉ちゃんの動きに翻弄されてしまうまるちゃん。一枚上手なお姉ちゃんと、そんなお姉ちゃんにされるがままになってしまうまるちゃんの姿に癒されます。

この光景には、「可愛い遊び♡」「うちもよくやってます（笑）」「途中でペロッてするのかわいいです」と、絶賛の声が寄せられることに。

Instagramアカウント『まる』では、そんなまるちゃんと家族たちの平和な日々が綴られていますよ。

まるちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「まる」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。