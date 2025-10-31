辻希美＆杉浦太陽夫婦に歌姫・ののちゃんも！ 芸能人のハロウィンコスプレ「激かわいいです！」
日本でもイベントとしてすっかり定着したハロウィン。10月31日の当日を前に、早くも一部の芸能人たちはSNS上で“ハロウィンコスプレ”を公開中。ここでは、そんな人気芸能人たちの最新ハロウィンコスプレを集めてみた！
【写真】辻希美、一ノ瀬美空、ののちゃんも！ 早めのハロウィンコスプレをイッキ見
■辻希美＆杉浦太陽
モーニング娘。元メンバーで、今年8月に第5児となる女の子を出産しているタレントの辻希美は、10月8日に「ちょっと早いハロウィンパーティしました」とオフショットを投稿。投稿によると、コスプレのテーマは“平成”。写真には、ハイビスカスの髪飾りをつけて平成ギャルになりきった辻をはじめ、ギャル男に扮した夫・杉浦太陽やパパ友たち、さらにアムラー風コーディネートやピカチュウの着ぐるみパジャマを着た女性の姿も。当時を知る人には“エモい”コスプレを披露している。
■なえなの
インフルエンサーにしてファッションモデル、女優として10月スタートのドラマ『推しの殺人』（読売テレビ・日本テレビ系）に出演しているなえなのは、10月4日に「そろそろハロウィンわくわく」とコスプレしたソロショットを公開。写真には、赤を基調に金色で柄が描かれたチャイナドレスを着て、金髪ウイッグを付けた彼女が、カメラにポーズを決める様子や赤い扇子を手に凛々しい表情を見せる姿が収められている。
抜群のスタイルが強調されたタイトなチャイナドレス姿に、ファンからは「金赤マジで似合ってます！激かわいいです！」「完璧です!!」「扇子かっこいい」といった称賛が寄せられている。
■村方乃々佳
ステージでの歌唱シーンがSNSを中心に脚光を浴び“令和の歌姫”とも称されている子役で歌手の村方乃々佳は、10月1日に妹の“ひーちゃん”こと日那乃とのコスプレ2ショットを投稿。写真には黒いワンピースドレスに、黒い猫耳カチューシャを付けた姉・乃々佳と、白ドレスに白い猫耳カチューシャを付けた妹・日那乃の姿が笑顔で並ぶ姿が収められている。
姉妹で仲良く黒猫と白猫に変身したコスプレ姿に、ファンからは「可愛い猫シスターズ」「お菓子いっぱいあげちゃう」「癒されます」などの反響が集まっている。
SPEEDメンバーはちょい怖メイク、乃木坂メンバーはかわいいうさぎに
■島袋寛子
ボーカル＆ダンスグループSPEEDのメンバーとしてデビューし、現在は歌手や女優としても活躍している島袋寛子は、9月の投稿の中で「たべちゃうぞー笑」とゾンビ風のコスプレを披露。写真には、メイクで肌を白くして、頬と口元に血のりを付けた彼女がほほ笑む様子が収められている。投稿の中で島袋はファンに「皆さま、お元気ですか？」と呼びかけつつ「この顔で聞くことじゃないか」と自分でツッコんで見せている。
彼女のユーモアあふれる投稿に、ファンからは「すげー！誰食べたの？」「美人に言われちゃうと食べられちゃいた〜い」「可愛いくて怖くない（笑）」といった声が相次いでいた。
■一ノ瀬美空
乃木坂46メンバーで、10月18日のイベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」でランウェイデビューを果たした一ノ瀬美空は、9月13日に「今年のハロウィンの個別生写真は、うさぎになりました」とコスプレ姿のソロショットを公開。写真には、ウサギの耳をかたどったカチューシャを付けて、笑顔を見せる彼女の姿が収められてる。
引用：「辻希美」インスタグラム（＠tsujinozomi_official）
「なえなの」インスタグラム（＠naenano0114）
「村方乃々佳」インスタグラム（＠nonochannel555）
「島袋寛子」インスタグラム（＠hiroko.shimabukuro）
「一ノ瀬美空」インスタグラム（＠miku.ichinose_official）
