ダンスボーカルグループ「ＤＡ ＰＵＭＰ」のメンバー・ＫＩＭＩ（４２）が、ソロファーストアルバム「輝〜ＳＵＮＳＨＩＮＥ〜」を２２日にリリースした。このほどスポーツ報知のインタビューに応じ、２３年から行っているソロ活動や新アルバム、ツアーにかける思いを告白。ともに歩んできたＤＡ ＰＵＭＰという存在や、グループとして、ソロとして歩む未来についても語った。（宮路 美穂）

グループでは主にラップ、ＭＣを担当しているＫＩＭＩは２３年に「茶沢通りのララバイ」で配信デビュー。「自分の今の価値を試してみたいなというところから始めた。グループから一人になった時、どれだけのものを届けられるのかなっていうのを分かっておきたかった」とソロ活動のきっかけを明かす。

タイトル曲の「Ｓｕｎｓｈｉｎｅ ｆｅａｔ．ＧｒｅｅｎＴｉｎｇＴｅａｍ」は、レゲエチーム「ＧｒｅｅｎＴｉｎｇＴｅａｍ」と意気投合し、制作したポジティブな楽曲だ。「もともと、『みんな一人一人がスーパースターだ』っていう曲を作りたくて。一人一人を輝かせるっていう意味でサンシャインというタイトルをつけた。聴いてくれる方が『自分たちも輝ける』『主役になれるんだ』という思いを感じ取ってもらえたら」

アルバムを引っさげてのツアーが２５日に開幕。「パフォーマンスが１００全部自分にかかってくる。お客さんに対するおもてなしも全部、ひとりでやるっていうのは大変なこと」とメンバーへの感謝も再実感している。一方で「ソロツアーでは毎回、ＤＡ ＰＵＭＰでは見せないことをやろうと思って準備しているので、楽しみにしていてほしい」とサプライズを予告した。

０８年にＤＡ ＰＵＭＰに加入。当時はラップ経験ゼロで「怒られてばかり」のスタートだったが、やめたいと思うことは一度もなかったという。「いつか自分たちのチャンスが来るだろうなっていうのはみんなで信じていました。打席に立ってホームラン打ってやるぞという気持ちはみんな持っていたと思います」

「Ｕ．Ｓ．Ａ」などのヒット曲にも恵まれたグループは、２年後に３０周年を迎える。「自分たちがやってきたことはやっぱり原点中の原点という自負は持っている。４７都道府県でライブをしたいですし、メンバーみんなが大好きなショッピングモールでもまたパフォーマンスをしたい」と思いを語る。「ソロとしては…。僕が初めてＤＡ ＰＵＭＰのコンサートを見たのが武道館。自分でもメンバーの一員として立てたんで、次は一人でも武道館に。そんんな、泥臭い夢をみて頑張りたい」と誓いを立てた。

◆ＫＩＭＩ（キミ）

▼生まれと出身 １９８３年４月１４日、神奈川県生まれ。野球は大のＤｅＮＡファン

▼経歴 ダンスチーム「ＫＡＭＩＫＡＺＥ ＣＬＯＷＮＺ」にＴＯＭＯとともに所属。ＤＡ ＰＵＭＰに影響を受け、米ロサンゼルスにダンス留学した経験を持つ。２００８年に新メンバーとして加入

▼ステージとの出会い 中学３年の文化祭。「文化祭の劇で『ピノキオ』の主役をやって、優勝したんです。みんなで作り上げることで得たものがあった」とダンスを本格的に始める

▼交友関係 木梨憲武のＴＢＳラジオ「木梨の会。」のゴルフコンペに一般公募枠で参加。２３年に木梨＆所ジョージのコンビがグループに「サンライズ・ムーン〜宇宙に行こう〜」を楽曲提供するきっかけに

▼ＭＣ力 ムードメーカーとしてグループのＭＣ役を担う。Ｆｍ ｙｏｋｏｈａｍａの「サンデーｒａｄｉｏ 調子 ｄｏ〜ｙｏ！！」ではＵ―ＹＥＡＨとパーソナリティーを務める