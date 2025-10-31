愛用者も多いゼブラの製図用シャーペン「テクトツゥーウェイ」に高級モデル「テクトツゥーウェイRO」が登場。

近年、文具界隈では“高級シャーペン”がジワジワ注目を集めており、中高生の間でも人気が広がっているのだとか。

お絵描き好きとしては、“書き”心地以外に、“描き”心地も気になるところ。そこで今回は、絵画教室の小林聡一先生（プロ画家）にも試していただき、その感想をレビューします。

高級シャーペン「テクトツゥーウェイRO」とは？

「テクトツゥーウェイRO」は軸を振るだけで簡単に芯が出る便利なシャープペンシル。

ペン先まで見やすい先端パイプ式と、握りやすい金属製ローレットグリップ、先端がゆるまない下軸一体構造により、安定した精度の高い筆記が可能です。フリシャ機能は中央のリングでロックでき、持ち運び時の誤作動を防止。ロック時は重りが下側に固定され、低重心で安定した書き心地を保ちます。落ち着いた軸色とマットな質感が特徴。

実際に使ってみた

持ってみると重厚感がありますが、重たい感じはしません。振るとシャー芯が出てきます。この機能はロックでオンオフ選べるよう。

手前側に重さがあり、グリップが握りやすいです。

重心の絶妙なバランスで、たくさん書いても疲れにくそうな印象です。

プロ画家が使ってみた

さてプロ画家に高級シャーペン「テクトツゥーウェイRO」でサラリと栗のデッサンを描いてもらいました。

プロ画家の小林聡一先生にも試していただいたところ「重心のバランス、とにかくこの重さがいい感じですね」とのこと。さらに「振ると芯が出てくる機能は慣れるまでちょっと難しい」と率直な感想も。製図用らしく「芯を長く出しても折れにくいのが便利」といったコメントも。

また芯は0.5サイズで、今回のレビューではBを利用したのですが、デッサンであれば濃さを2Bか4Bのシャー芯が使いやすいそうです。

製図用としての安定感はもちろん、デッサンにも十分対応できる“描き心地”を実感。プロの意見に加えて、自分自身が使ってみても「重さとグリップの安定感」が心地よく、普段使いにも取り入れたくなる一本です。

高級シャーペンに興味のある方は、ぜひチェックしてみては。

製品詳細情報

https://www.zebra.co.jp/pro/detail/tect_RO/

テクトツゥーウェイRO

\2,750（税抜価格\2,500）

芯径｜0.5

軸色｜ダークブラック シャープ芯0.5mm

サイズ軸径10.5×全長149.0mm

重量22.5g

替消しゴムA（5個入）

品番P-MA141-DBK

JANコード840519 ※製品サンプル提供：ゼブラ株式会社