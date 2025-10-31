【WWE】RAW（10月27日／日本時間28日／カリフォルニア・アナハイム）

【映像】ファン騒然の大胆な私服姿

試合がないのに、いちばん目立っていたのは救出に赴いた女子王者。普段のダークな世界観を称えたゴス・セクシー路線とは異なる黒のボディコンに編みタイツ＆ホットパンツという大胆な私服姿でランウェイを爆走。登場した瞬間「服がかわいい」「セクシーな服！」と反響が相次いだ。

殿堂入りレスラーのニッキー・ベラと新鋭ヒールのロクサーヌ・ペレスの好勝負は試合内容をさることながら試合後の”ひと悶着”でも話題をさらう”2度美味しい”状況に。世代を超えた両雄の対決は、序盤のビンタ合戦から緊張感に包まれ、パワーとスピードの対比が光る好試合となった。試合は、ニッキーがベテランらしいテクニックで粘りを見せるも、ロクサーヌが執拗な首への集中攻撃で主導権を掌握。さらにセコンドのラケル・ロドリゲスが介入し、エプロンサイドで挑発するなどのアシストを重ねると、最後はフィニッシャー「ポップ・ロックス」で3カウントを奪い、小狡く勝利をさらった。

勝っても負けてもロクサーヌとラケルの“ジャッジメント・デイ”の流儀といえば試合後の制裁。今週も大ベテランのニッキー相手に、リスペクトのかけらもないラケルがベラを追撃するなか、女子世界王者ステファニー・バッケルが突如ランウェイを駆け抜け登場した。

この日は試合がなかったため、普段のコルセット風トップスやレザー素材、レースアップブーツといったゴス系リングギアではなく、黒のボディコンに身を包み、その真っ白な肌が映えるスタイル。さらに黒のホットパンツに編みタイツという独特の私服コーデで登場し、何故か試合用のメイクとペインティングはキッチリのアンバランスさにファンからは「服がかわいすぎる」「ぽよんぽよんだ」「セクシーな服」といったコメントが殺到した。

先週のロクサーヌ対ステファニーのノンタイトル戦直後に続く“ジャッジメント・デイ”の暴挙によって、ステファニーとニッキーという新旧セクシー女子の緊急合体が実現。一方で、ラケルはステファニーの王座を狙う構えを見せ、リング中央で物々しいフェイスオフが展開された。ニッキーも怒り心頭でこの睨み合いに加わり、両陣営の抗争がさらに加速していく象徴的なシーンとなった。（ABEMA／WWE『RAW』）