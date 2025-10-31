◎全国の天気

西日本は午前中から広く雨でしょう。東日本、北日本も、午後は次第に雨が降り出す予想です。東海は夕方以降、関東や東北の太平洋側も夜からは、雷を伴って激しい雨の降る所があるでしょう。太平洋側を中心に、風も強まる予想です。北日本は11月1日(土)にかけて暴風が吹いて、大荒れとなる見込みです。

◎予想最高気温

北日本は前日より高く、札幌は15℃、仙台は19℃まで上がる予想です。東京は20℃で、前日と同じくらいでしょう。一方、東海と西日本は前日より低く、大阪は16℃、広島は15℃どまりです。北風も吹き、平年を下回る寒さとなりそうです。

◎週間予報・大阪〜那覇

11月1日(土)は山陰で雨や雷雨となりますが、その他は天気が回復して晴れ間が戻る見込みです。その後、4日(火)にかけても晴れる所が多いでしょう。次に広く雨が降るのは5日(水)から6日(木)にかけてとなりそうです。

◎週間予報・札幌〜名古屋11月1日（土）にかけて北日本は暴風や高波に警戒が必要です。また、北陸と北日本は1日(土)〜3日(月)にかけても雨が降りやすく、雷雨に注意が必要です。一方、関東と東海は三連休、晴れて行楽日和となる見込みです。