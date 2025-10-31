日産自動車の子会社「日産車体」（神奈川県平塚市）が、２０２６年度末で完成車の生産を終了する湘南工場（同）を部品工場に転換すると発表したことを受けて、平塚市や地元経済界は３０日、連携して支援していく考えを示した。

平塚商工会議所の常盤卓嗣会頭は同日、読売新聞の取材に対し「雇用は日産車体全体で維持すると理解している。平塚を代表する企業なので、まだまだ一緒にやっていきたい」と話した。その上で、「何百人もが（他の地域に）異動するとなれば影響が大きい。会議所のメンバーからも『日産車体の従業員を受け入れるよ』という声がたくさんある」として、地元企業への転職を想定した支援体制にも言及した。

落合克宏市長も同日、市として「日産車体、平塚商工会議所と構成する３者会議を続け、必要な情報交換を行い、支援をしていく」とのコメントを発表した。

日産車体によると、県外の生産拠点を含めた全社員数は１７８６人（３月末現在）で、このうち湘南工場は約５００人。同社は「市や商工会議所に支援を要請する事項が出てきたら、実務者協議のなかで相談します」と語った。