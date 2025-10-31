¡Ø¤á¤Á¤ã¡ß2¥á¥Á¥ã¤Ã¤Æ¤ë¥Ã¡ª¡Ù²¬Â¼Î´»Ë¡¢ÃÏ¹ö¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡¡¡È¥«¥ê¥¹¥Þ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡ÉJ.T.¤ÎÇ®¤¹¤®¤ë»ØÆ³¤â¡ÚEpisode.4¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¤á¤Á¤ã¡ß2¥¤¥±¤Æ¤ë¥Ã¡ª¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ö²¬Â¼Î´»Ë¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÎºÇ¿·ºî¤Ç¡¢´°Á´¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ø¤á¤Á¤ã¡ß2¥á¥Á¥ã¤Ã¤Æ¤ë¥Ã¡ª¡Ù¤¬¡¢10Æü¤è¤êFOD¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ã¼ê·Ý¿Í¤¿¤Á¤ò½¸¤á¤Æ¡Ä¥Ñ¥ë¥¯¡¼¥ëÉüµ¢¤òÀë¸À¤¹¤ë²¬Â¼Î´»Ë
¡¡¡Ö¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡×Áí´ÆÆÄÊÒ²¬ÈôÄ»¤ò¾·¤Ø¤¤¤·¡¢µÈËÜ¶½¶È¤¬À©ºî¤·¤¿¡¢¥·¥ê¡¼¥ººÇÄ¹¤Î484Æü¡¢Â³Ý¤±3Ç¯¤ËµÚ¤Ö¡¢Ä¶Âçºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚEpisode.4¡¡²¶¡¢»à¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡©¡Û
2024Ç¯Åß¡¢²¬Â¼¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼ã¼ê·Ý¿Í¤¿¤Á¤ò½¸¤á¤Æ¡Ö¤½¤í¤½¤í¥Ñ¥ë¥¯¡¼¥ë¤ËÉüµ¢¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¤À¤¬¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤«¤é¥Ñ¥ë¥¯¡¼¥ë¤Ø¤ÎÉüµ¢¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁá¤¹¤®¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢À¤³¦¿å½à¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤âÃ´Åö¤¹¤ë¥«¥ê¥¹¥Þ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎJ.T.¤Ë¤è¤ë²¬Â¼ÃÏ¹ö¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤á¤Á¤ã¥¤¥±»þÂå¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¢¤ëÂçµ×ÊÝ¤ä»³ËÜ¡¢¤½¤·¤Æ¸åÇÚ·Ý¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Î±þ±ç¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢²¬Â¼¤Î½ë¤¤²Æ¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Î¾¾²¬½¤Â¤Ì£¤Î¤¢¤ëJ.T.¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢²¬Â¼¤ÎÂ¾¤Î»Å»ö¾ì¤Ë¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡þÂè1Éô
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¤á¤Á¤ã¡ß2¥á¥Á¥ã¤Ã¤Æ¤ë¥Ã¡ª¤¢¤¤é¤á¤¿¤é¤½¤³¤Ç»î¹ç½ªÎ»¤Ç¤¹¤è¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª¡ª¡Ù¡ÊÁ´5ÏÃ¡Ë
¢£ÇÛ¿®¡§10·î10Æü¡¡0»þ¡ÁÇÛ¿®³«»Ï
¢¨ÇÛ¿®Æü»þ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡þÂè2Éô
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¤á¤Á¤ã¡ß£²¥á¥Á¥ã¤Ã¤Æ¤ë¥Ã¡ª7Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¯¤³¤»¤è¥à¡¼¥ô¥á¥ó¥È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª¡ª¡Ù¡ÊÁ´7ÏÃ¡Ë
¢£ÇÛ¿®¡§11·î15Æü¡¡0»þ¡ÁÇÛ¿®³«»Ï
¢¨ÇÛ¿®Æü»þ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£½Ð±é¡§
¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó
JO1¡¢INI¡¢DXTEEN¡¢ME:I¡¢IS:SUE
¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡¢¥ª¥À¥¦¥¨¥À
¹¾Æ¬2:50
ßÀ¸ýÍ¥(¤è¤ð¤³)¡¢Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò(¥ª¥¢¥·¥º)¡¢»³ËÜ·½°í(¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü)¤Û¤«
