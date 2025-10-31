

少子高齢化が加速し、日本の社長の平均年齢は年々、上昇している。東京商工リサーチ（TSR）が毎年調査している「全国社長の平均年齢」は、2024年に63.59歳（前年63.35歳）へ上昇し、調査を開始した2009年以降で最高齢を更新した。

事業承継の遅れが社長の高齢化を助長しており、円滑な事業承継に向けた早期の準備や、行政、金融機関による支援が急務になっている。

だが、そんな中でも20代〜30代で上場を成し遂げた社長、柔軟な発想と行動力で事業を成長させる社長も多く存在する。今回、TSRの企業データベースから、こうした「若手社長」が頑張る企業を産業別・地区別・増収増益別などさまざまな角度から分析し、動向を探った。

※本調査は、東京商工リサーチの企業データベース（約440万社）から代表者の年齢別に企業データを抽出し、分析した。「社長」は代表取締役のほか、個人事業主や理事長などを含む。

※本記事では、「若手社長」を40歳未満の社長と定義した。

国内の「若手社長」比率は低下傾向

はじめに、TSRが毎年行っている「全国社長の年齢」調査によると、2024年の40歳未満の「若手社長」比率は2.20％だった。年齢別の構成比は「70歳以上」が34.4％で最も多く、次いで、「60代」が26.5％で、「60歳以上」が6割以上を占める。



50代〜70歳以上に比べ圧倒的な少なさ（画像：東京商工リサーチ）

過去10年の「若手社長」比率の推移を追うと、10年前となる2015年（3.76％）の3％台から低下をたどり、2％台で低迷している。





「若手社長」比率は2015年の3.76%から1.5%以上も低下（画像：東京商工リサーチ）

次に、2025年9月末時点の最新データをもとに、社長の年齢構成比を産業別に算出した。「若手社長」比率の構成比が最も高い産業は、情報通信業で7.8％だった。情報通信業は10産業で唯一、「60歳以上」が半数を切り、代表者の若手比率が高い。



情報通信業の若手社長率は他業界に比べ格段に高い（画像：東京商工リサーチ）

その理由として、情報通信業はインターネットサービス、アプリ開発、ソフトウェア開発などが中心で、小資本でも創業可能なことから新規参入がしやすい点が挙げられる。

ゆえに若い経営者が続々と参入し、事業を成長させているが、ニーズや技術の変遷が激しく新陳代謝が活発な産業でもある。そのため、柔軟な発想で新しいニーズを察知し、クライアントを獲得することができるような若手社長とは相性がいいのだろう。

このほか、農・林・漁・鉱業が3.4％、サービス業他が3.3％と続き、上位3産業で「若手社長」比率が3％を超えた。

インターネット付随サービス業で若手社長が奮闘

産業を細分化した業種（中分類）別では、ネットサービス・アプリケーションの運営などの「インターネット附随サービス業」（情報通信業）が19.5％で突出する。昨今、SaaSや音楽や動画の配信サービス運営など、多種多様なインターネットサービスが日々生み出されており、「若手社長」がシェア拡大を狙う。

大手も参入する激戦領域から、まだ競合が少ないニッチな領域まで、ニーズが多岐にわたることで、こちらも若い経営者の新しい発想が生かされやすいとみられる。



若手社長比率が高い業種は、インターネット付随サービス業が断トツに（画像：東京商工リサーチ）

続いて、ネット通販などの無店舗小売業が10.2％、ソフトウェア受託開発などの情報サービスが8.1％、職業紹介・労働者派遣業が6.8％で上位に並んだ。

次に業歴別で見てみると、40歳未満の社長が多い業歴のトップは「5年未満」で24.4％、次いで、「5年以上10年未満」が13.6％。当然だが、「若手社長」が経営する企業は業歴10年未満の業歴が浅い企業が多い。

業歴が20年以上のレンジでは60歳以上の社長の構成比が一段と上がり、全体の半数以上を占める。だが、「100年以上」が1.2％、「50年以上100年未満」も0.8％など、「若手社長」が事業承継で歴史ある企業を引き継ぎ、経営しているケースもある。



やはり若手社長が活躍する企業の業歴は、その多くが5年未満と浅めだ（画像：東京商工リサーチ）

地区別トップは北海道の2.7％、最低は北陸の1.5％

地区別で「若手社長」比率を算出すると、トップは「北海道」で2.7％。半導体メーカーラピダスの進出や北広島市での新球場の開業をきっかけに進む再開発などで人や企業の動きが活発化している。次いで、企業数が圧倒的に多い「関東」が2.6％と続く。その他、「近畿」「四国」「中国」を含む上位5地区で「若手社長」比率が2％を超えた。

一方、最も低かったのは「北陸」で1.5％、次に「東北」が1.7％、そこに「中部」が1.72%と僅差で続いた。



北海道、関東、近畿に四国地方が続いた（画像：東京商工リサーチ）

都道府県別でも見てみると、最も「若手社長」比率が高かったのは東京都で、3.6％と唯一、3％を上回った。政治と経済の中心地である東京都は、世界のさまざまな情報があふれ、企業数も多く競争環境が熾烈なマーケットだ。だが、利便性の高さやビジネスチャンスの多さは大きなメリットで、東京で起業し拡大を狙う若い経営者が相次いでいる。

次いで、意外かもしれないが、「徳島県」が2.9％で続く。徳島県は、TSRが毎年発表している「社長の輩出率・地元率」調査で、7年連続トップを維持している。阿波商人の気質を受け継ぐ県民性に加え、近畿圏との活発な交流から、若い経営者も新規参入を狙いやすい基盤が整っているのだろう。

特に、行政主導でブロードバンド環境をいち早く整備するなど、情報関連が強い地域性も背中を押している可能性がある。



東京都に次いで徳島県の比率が高いという結果に（画像：東京商工リサーチ）

逆に、最も「若手社長」比率が低かったのは、富山県で1.0％。次いで、秋田県が1.1％、福島県1.37％、山梨県1.38％であった。

地方圏を中心に、人口減少・少子高齢化の進行が著しく、起業後の顧客基盤の形成や人材確保が難しくなっている。また、産業構造上、地場産業が圧倒的に強く、新しい需要を掘り起こすベンチャー的な企業にシフトする土壌が弱い傾向もあるかもしれない。

「若手社長」の挑戦を後押しする起業支援、既存の企業活動を活性化する取り組みや環境整備も必要だろう。

年代別の増収企業率は5期連続で40歳未満が最大

最後に、2024年8月-2025年7月期を最新期とし、5期連続で売り上げ・最終利益が入手できた企業を対象に売上高・最終利益の増減区分を集計した。

最新期の増収企業率は、「若手社長」と定義した「40歳未満」が58.3％で最大だった。為替や金利動向など経営環境が目まぐるしく変化するなか、柔軟な思考で顧客ニーズをくみ取ることでトップラインを伸ばすことに成功する企業が多い。コロナ禍で業績が低迷した企業が多かった4期前から、5期連続で40歳未満の増収企業率がトップを維持している。



増収企業率は5期にわたって40歳未満がトップに！（画像：東京商工リサーチ）



このグラフでも40歳未満の社長が率いる企業の奮闘がうかがえる（画像：東京商工リサーチ）

次いで、40歳代が55.7％、50歳代が52.9％と続く。70歳以上のレンジでは、増収企業率が50％を割り込み、成長が停滞している企業も少なくない。社長が高齢であるほど、増収企業率が低下する傾向が鮮明に表れた。

しかし、最新期の増益企業率（最終利益）に関しては、トップは40歳代で49.7％、そこに50歳代が49.1％、60歳代が48.18％で続き、「40歳未満」は48.10％と、わずかな差で4番手だった。利益を生み出す基盤が整った40〜60歳代の経営する企業の増益率には、一歩及ばなかった。



増益企業率は、40歳代以上に軍配があがった（画像：東京商工リサーチ）



増収企業の構成比推移とはひと味違う結果に（画像：東京商工リサーチ）

また、減益企業率は「40歳未満」が45.9％と全レンジで最も高く、事業が軌道に乗ったばかりで、利益の創出に課題が残る企業も多いようだ。

ただ、4期前から1期前までをみると、増益企業率は「40歳未満」がトップで、70歳以上のレンジで落ち込んでいる。売り上げと同様に経営者が若いほど、利益を伸ばしやすい傾向に変わりはない。

社会全体で若者の起業マインドを高める環境整備が重要

ここまでを振り返ると、社長の高齢化が進むなか、情報通信業などを中心に「若手社長」が市場シェアを広げ、事業を大きく成長させていることがわかる。増収・増益企業率では、社長が若いほど業績を伸ばしている企業が多く、過去の成功体験や価値観にとらわれない柔軟な思考、新しい視点が企業を成長させる重要なキーワードになっている。

中小企業庁が発表した「2025年版中小企業白書」によると、2023年度の開業率は3.9％だった。1981年以降では、1998年、2022年に並ぶ最低水準で、国内の起業マインドが醸成される環境とは言いがたい。

起業にはさまざまな障壁がある。融資を受ける際の「経営者保証」のほか、少子高齢化が進む地方圏では、人材や資金などの制約に加え、同じ立場の起業家との交流が少なく、会社を設立しても成長未来図が描きにくい。「就職して安定する」ことが美徳という考え方が日本の社会に根付き、起業を「リスク」と捉える若者には心理的なハードルもある。

行政や金融機関では、融資制度や補助金などでの支援や相談窓口の設置などで起業を後押しするが、「開業率」を見る限り成果が顕著に表れているとまでは言えない。起業をサポートする仕組みの情報提供や、支援策を探る情報交換を活発化させることも必要だろう。

また、海外に比べて失敗を公に語りにくい文化が強く、大きな挑戦とリスクを避ける人も少なくない。言葉でいうのは簡単だが、あえて言うなら社会全体で失敗を許容する文化、再起しやすい雰囲気作りも必要だ。若い起業家が、安心して一歩を踏み出せる環境整備を促す施策がより重要になってきている。

平島 由貴 ： 東京商工リサーチ 情報本部経済研究室