

2025年8月1日、一部改良版となるレクサス「LM」が発売。グレード設定は、4人乗りの「LM500h EXECUTIVE」と6人乗りの「LM500h version L」の2種類（写真：筆者撮影）

【写真を見る】2025年8月1日に一部改良版が発売、レクサス「LM500h EXECUTIVE」の内外装（16枚）

レクサス「LM」が一部改良を受けて2025年8月に発売された。東京の繁華街では、かなりの数を見かける高級ミニバンだけに“改良”と聞いて興味が湧く人も多いのではないだろうか。

欧米では、年次改良版にあたる“イヤーモデル”を毎年投入することが多い。レクサスも同様に「オールウェイズ・オン（Always On）」といって、毎年のように改良を施している。そのポリシーにのっとり、今回の眼目は静粛性のさらなる向上をはかっている。

「乗員がより自然体でくつろげる居住空間を提供するため、静粛性を高める改良を施しました」とレクサスが用意したプレスリリースでうたわれる。具体的には、後輪のホイールハウスとテールゲートまわりに制振材・吸音材を追加・拡大。加えて、タイヤ（今回はとくに後輪）によるロードノイズや、テールゲートの振動音などのノイズも軽減したという。

4人乗り仕様「LM500h EXECUTIVE」に試乗



LM500h Executiveのサイドビュー。価格は、LM500h Executiveが2010万円、6人乗りのLM500h version Lは1500万円（筆者撮影）

テストドライブしたのは「LM500h EXECUTIVE」なる4人乗り仕様。リアシートの快適性を重視したモデルなので、静粛性にはとくに気を使ったはず。

運転してみると、出来のよさが伝わってくる。そもそも現行の第2世代LMは、ドライバーズカーとしてもよくできていて、剛性感の高いシャシーをはじめ、高い操縦性を持つ。素直なハンドリングに加え、2mに届こうかという全高にもかかわらず、車体の重心高を低く抑えることで、カーブを曲がるのにも、快感とはいかないまでも不安感は一切ない。



ほかのレクサス車同様シンプルで機能的にデザインされたコクピット（筆者撮影）

自分がショーファー（お抱え運転手）の立場に甘んじているような気分にならず、ドライバーズシートでステアリングホイールを操作しているのが意外なほど楽しい。このあたりが、ファミリーカーとしても人気の理由だろう、と改めて感じた。

全長5125mm、全高1955mmと､余裕あるサイズのLM。基本プラットフォームを共用するトヨタ「アルファード」「ヴェルファイア」（全長4995mm、全高1935mm）より少し大きい。

第1世代からの進化点



荷室は9.5インチのゴルフバッグを4個、横向きで重ね置きできる（筆者撮影）

LMは当初、中国やインドなど、アジアの数カ国に市場を限定していた。それが2020年の第1世代で、現行の第2世代が発売されたのは2023年。このときから市場をグローバルに拡大した。「レクサス」ブランドの価値を強く意識して開発したことが、発表時のプレスリリースでも大々的に喧伝された。

そこには、「ドライバーは運転を楽しめ、乗員はゆったりと過ごすことができる快適性と機能性を備える」と、LMの価値が明確に定義されていた。



後席に前後スライド機構はないがバックレストは大きくリクラインする（写真：レクサスインターナショナル）

私が第2世代のLMに最初に乗ったのは、テストコースだった。

「ドライバーの意図に忠実な走り」と、横尾貴己チーフデザイナーの言葉どおりというか、第1世代とはまったく別のクルマに仕上がっていたのが印象深かった。

同時に驚いたのが、今回の「EXECUTIVE」のセリングポイントである後席の仕上げだ。1人がけソファが2つ並んだような後席空間の趣といい、そこに座って脚を思い切り伸ばしてもパーティションまで届かない広さ感に驚いた。



48インチの2分割式モニタースクリーンを採用したリアエンターテインメントシステム（筆者撮影）



リアエンターテインメントシステムは後席左右で別々のコンテンツを視聴可能（筆者撮影）

運転席と後席の間にはパーティションが設けられ、前席とのコミュニケーションは小窓を通して行う。そのパーティションには48インチのモニタースクリーンが埋め込まれている。

私はこのとき、運転席とともに、後席の、たっぷりしたクッションを持つシートでの移動も経験。

周波数感応バルブ付AVS（アダプティブバリアブルサスペンションシステム）のサスペンションのほか、レクサスとしては初となる後席専用のドライブモード（RearComfortモード）を採用していた。

さらに「体の動きを徹底的に分析したシート構造により、頭部の揺れ軽減と視線の安定化を実現した」ともうたわれていた。後席で、直線での加速や連続するカーブでの走行を経験しても、たしかに不快な感じは一切なし。当時の「LS」よりはるかに快適と思ったほどだ（最新のLSはとてもよくなった）。

広いがゆえの前席との距離感



前席と後席の間のパーティションの存在感は大きいが、プライベート感があるともいえる（筆者撮影）

ただ、パーティション越しになる前席が遠いので、話しかけるのにどうしよう、と戸惑ったのも覚えている。戦前の大型リムジンのように前席と後席の乗員が話せる伝声管とか、あるいは戦後のリムジンで見られたマイクロフォンなどと同等のシステムがほしいと思ったものだ。

パーティションにはめ込まれた液晶モニターのサイズも驚きだった。なにしろ48インチだ。しいて難をいえば、モニター位置がやや下すぎるかな、と思われるところか。前席とのコミュニケーションや前方視界のため、パーティション上部に小窓が設けられているので、その配置的にしようがないのかもしれない。



後席に脱着可能なリモコン式リアマルチオペレーションパネルをはじめ後席ドアの開閉機構やスマートフォンを置けるトレイなどが設けられた（筆者撮影）

このクルマの本質的な価値は、後席乗員がリラックスしていられるところにある。

そのため、シートはクッション性にことさら気が使われているようだ。エアクッションと、滑りにくく手ざわりのよいレザーを張り、さらにバックレストが大きくリクラインする機能も持つ。4人乗り仕様の後席シートは、垂直から83.5度まで、ほぼ無段階でバックレストを倒すことができる。それに膝から下の脚を休ませるオットマンも展開する。

以前、レクサスの開発担当者に聞いたところ、苦労したのは、ヘッドレストレイント（ヘッドレスト）だったそうだ。

大きな角度をつけたバックレストの上でリラックスしている乗員の頭部をうまく固定する必要がある。不安定だと、気分が悪くなりかねない。その対策として、適度なくぼみをつけて頭部を固定したり、滑りにくい材質を選んだりなどの対策が施されている。もちろん頸椎や背骨と頭部の位置関係も重要、と解剖学的な所見も盛り込まれたようだ。

移動✕休息という個性の探求



4席独立温度調整オートエアコンなどさまざまな機能が搭載されている（筆者撮影）

このクルマを選ぶエグゼクティブは、移動中に休息を取りたがる。それをなにより重視して開発してほしい、というのがトップからの要望だったと聞いた。



フルにリクラインしたシートに体を横たえていると、路面からの突き上げも、車体下部に小石があったり、タイヤが路面と擦れたりするノイズもほぼ気にならない。さらに大型のモニタースクリーンがあってもいいのでは、と思わないではないものの、休息が優先項目となると、左右席間のパーティションとか、さらなる個室化のほうが求められるかもしれない。

欧州には、メルセデス・ベンツ「Vクラス」やフォルクスワーゲンの「ID.BUZZ」「ムルティバン」「トランスポーターシャトル」など、機能的なミニバンが多い。そこにあっても、後席の2人にフォーカスというパッケージを持つLM EXECUTIVEの独自性は際立つ。アジア以外の市場でも、評価されているというのにもうなずける。

Lexus LM500h Executive

全長×全幅×全高：5125×1890×1955mm

車重：2460kg

ホイールベース：3000mm

パワートレーン：2393cc 4気筒＋電気モーター（ハイブリッド）

エンジン最高出力：202kW

エンジン最大トルク：460Nm

モーター最高出力：フロント64kW、リア76kW

モーター最大トルク：フロント292Nm、リア169Nm

変速機：6段オートマチック変速機

駆動方式：全輪駆動（後輪はモーター駆動）

燃費：13.5km@l（WLTC）

乗車定員：4名

価格：2010万円

（小川 フミオ ： モータージャーナリスト）