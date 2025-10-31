「心配事の9割は起こらない」は理解できる。じゃあ、不安なときに何をすればいいのか。

心配事の9割は起こらない

「もし失敗したらどうしよう」

「将来は大丈夫だろうか」

私たちは日々、多くの心配を抱えています。

しかし、心理学の研究によれば、実際に起こる心配事はごく一部にすぎません。

大半の心配は現実化せず、むしろ心を疲弊させるだけです。

本記事では、心配とどう向き合うかを整理します。

心配の多くは幻想である

人間の脳は生存本能としてリスクを過大評価する傾向があります。

危険を予測しすぎることで安全を確保しようとするのです。

しかし、その結果、ほとんど起こらない事象まで心配し続けてしまいます。

「心配事の9割は起こらない」という言葉は、まさにこの傾向を表しています。

心配が行動を止める

心配が悪いのは、それが行動を妨げる点です。

「失敗するかもしれない」と考えるあまり、一歩を踏み出せなくなる。

実際には起こらないリスクのために行動を止めるのは、大きな機会損失につながります。

心配を減らすことは、行動力を取り戻すことでもあります。

書き出して整理する

心配を頭の中に留めると増幅しやすくなります。

そこで効果的なのが、紙に書き出すことです。

心配事を書き出し、「起こる可能性が高いもの」「自分で対処できるもの」に仕分けすると、多くが「不要な心配」だと気づきます。

可視化することで、心配に振り回されずに済むのです。

心配事の大半は現実化しません。

起こらないことにエネルギーを費やすのではなく、今できることに集中することが大切です。

心配を抱えながらも、一歩を踏み出し続ける。

これが「ゆるストイック」の姿勢です。

私たちもまた、心配に囚われすぎず、ゆるストイックに生きましょう。

