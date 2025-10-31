１９９３年以来３２年ぶりのワールドシリーズ制覇に王手を掛けたブルージェイズのシュナイダー監督が３０日（日本時間３１日）、第６戦の前日会見に臨んだ。直近２戦は大谷翔平投手を７打数無安打に封じているだけに、指揮官は「単純にコースをしっかり突けている。最近はコースをより正確に突き、彼に異なる見え方をさせている。球種、球速、コースを変えながら攻められている。彼の打順が回ってくるタイミングには常に注意している。ここ２試合では狙ったところに投げ、弱い打球を打たせることに成功している」と手応えを口にした。

延長１８回にもつれ込む死闘となった第３戦では、大谷には４打席まで２本塁打、２二塁打を献上。その後は４打席連続敬遠と、四球で勝負を避ける形となった。試合後には、「大谷は素晴らしい選手なので、彼にやられた後は、やはりバットを持たせないほうがいいと判断した」と経緯を明かしていた。

前日に敵地で行われた第５戦は完勝で王手を掛けた。初回先頭、シュナイダーがプレーボール直後の１球目を左越えに運ぶと、２番ゲレロは２球目を振り抜いて続けて左越えソロ。わずか３球で２点を奪取。ＷＳ史上初となる初回先頭打者からの２連続本塁打となった。 投げては、９月にメジャーデビューしたばかりの２２歳イエサベージが、新人ではＷＳ史上最多の１２三振を奪う圧巻の投球を披露。無四球で先発全員から奪三振で、初回２死からはベッツ、フリーマンら５者連続三振を奪った。