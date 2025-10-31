小学校の健康診断で、児童の脱衣が「セクハラだ」と言われる昨今。しかし、その正義は本当に子どもを守っているのだろうか？過剰なコンプライアンスに医療が潰される日は、確実に近づいてきている。※本稿は、里見清一『患者と目を合わせない医者たち』（新潮社）の一部を抜粋・編集したものです。

触診をセクハラと言われたら

診察もまともにできない

私の病院の外来診察室には、患者さんが待合から出入りするドアの反対側に、職員用の通路への出入口がある。ここのドアを開けておくべきか閉めておくべきかが議論になった。

プライバシーへの配慮からすると閉めた方が良いが、一方でそうすると患者と医者が密室で2人きりになり、たとえば私が若い女性患者を診察する時など、あらぬ疑いをかけられかねない。

折衷案として、ドアは開け、そこにカーテンを吊って「閉めて」おく、となった。

大袈裟に言うと、ここでは「透明性」と「プライバシー」という、現代の2大正義が衝突している。アメリカの正義と中国の正義、なんて話を持ち出すまでもなく、「正義」は1つではない。

児童生徒に対して行う学校健診にはいくつかの項目があるが、そのうち心臓の聴診や脊柱の診察（側彎症のチェックなど）は、上半身を脱衣してもらわないとまともにできない。

だが最近は保護者側から、肌着の着用を求める声が強く、学校はそれに抗えない。日本医師会の理事さんも定例代議員会で、「現時点では脱衣について統一した見解を示すのは難しい」と話したそうだ。

一方で見落としによって学校医が訴えられた事例の指摘もある。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）