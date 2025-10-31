Amazonの大人気シリーズ「ザ・ボーイズ」最終シーズンの進捗について、製作者のエリック・クリプキが最新情報を明らかにした。どうやら、予想より早く配信される可能性がありそうだ。

クリプキは自身のを更新し、現在の作業状況を次のように報告している。

「『ザ・ボーイズ』最終シーズンの仕上げに全力で取り組んでいます。これは今日の僕とVFXチームの一部の写真です。編集作業はすでに完了していて、VFX、音楽、カラーグレーディングも大体半分ぐらい終わっています。」

この投稿をInstagramで見る

さらに、「仕上がりに本当に満足していて、皆さんにお見せできるのが待ちきれません。最後は盛大に幕を閉じます」とコメント。最後に「近日公開（妥当な範囲で）」と締めくり、そう遠くないうちに配信されることを示唆した。

「ザ・ボーイズ」シーズン1～4はいずれも夏頃にリリースされてきたが、今回の発言を基にすると、2026年初頭に配信される可能性もありそうだ。正式な発表を楽しみに待ちたい。

なお「ザ・ボーイズ」シーズン5は、スピンオフ「ジェン・ブイ」シーズン2最終話の約半年後から物語がする。最終シーズンでは怒涛の伏線回収もされている。

「ザ・ボーイズ」シーズン5は2026年にで配信予定。