¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î°Õ³°¤¹¤®¤ë¼ñÌ£¡© ÊÆ¤Î²»³Ú¥µ¥¤¥È¤¬´î¡¹¤È¤·¤ÆÊóÆ»
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Î°Õ³°¤Ê¡©¡¡¼ñÌ£¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¼ç¤Ë¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤òÆÃ½¸¤·¤Æ¤¤¤ëÊÆ¥µ¥¤¥È¡Ö¥¦¥¤¥¹¥¡¼¡¦¥ê¡¼¥Õ¡×¤¬£³£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³£±Æü¡Ë¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤È¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±Î½¤Î¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¡Ö£Õ£Ó£Á¥¦¥¤¡¼¥¯¥ê¡¼¡×¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡ÖÈà¤Ï¤¿¤ÀÉáÄÌ¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤«¤é¥é¥Æ¥ó²»³Ú¡¢£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¤Þ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¼ïÎà¤Î²»³Ú¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶Ê¤ò¸ý¤º¤µ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï¤¤¤Ä¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤ì¤é¤Î¶Ê¤ÎÂ¿¤¯¤Î²Î»ì¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÂçÃ«É¾¤ò°úÍÑ¡£¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼Åê¼ê¤Ç¡¢»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÈà¤Ï¡¢¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£Èà¤Î²»³Ú¤Î¹¥¤ß¤ÏÉý¹¤¤¤¬¡¢¥à¡¼¥¡¼¤Ï¤½¤ì¤Ç¤â¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤¬¹¥¤¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÂçÃ«¤¬¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¡Ê¤½¤·¤Æ²Î¤¦¡Ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´î¡¹¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£¡¡¡¡
¡¡¤ä¤ä¶¯°ú¤Ê²ò¼á¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¤¬¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¸ý¤º¤µ¤Þ¤ì¤¿¤é¡¢¥«¥ó¥È¥ê¡¼²»³Ú¤Ë¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£