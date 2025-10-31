『スター・ウォーズ』公式キャンピングカーが発売、2187万円

『スター・ウォーズ』の世界観を再現したシリーズ公式ライセンスキャンピングカー「DA VINCI 6.0〈STAR WARS〉EDITION」が登場だ。世界限定、わずか5台の抽選販売。お値段は2,187万円だ。その全貌を大公開する。

手掛けたのは、キャンピングカー業界を牽引する株式会社トイファクトリー。「DA VINCI 6.0〈STAR WARS〉EDITION」（ダヴィンチ 6.0 ＜スター・ウォーズ＞エディション）として発表された。ルーカスフィルムの公式ライセンスの契約締結を受けた、ファン待望の『スター・ウォーズ』キャンピングカーだ。

キャンピングカーの内外装には、帝国の象徴「ダース・ベイダー」や、巨大な戦闘基地「デス・スター」を彷彿とさせる、帝国軍のダークで荘厳な世界観が細部にわたって表現された。

DA VINCI 6.0〈STAR WARS〉EDITION 概要

映画の冒頭で必ず表示される有名なフレーズ「A LONG TIME AGO IN A GALAXY FAR FAR AWAY」を、銀河標準語オーラベッシュで車内の壁面に刻印するなど、こだわりの特別装備満載。

【リヤベッド】漆黒に赤いパイピングが映えるベッドルーム。大人2人が安息を得られる広さ。帝国軍のダークで厳格な雰囲気の中で、シス卿の休息を約束します。ベッドサイズ：L1,950×W1,270（1,560）mm

【エントランス家具】スライドドアを開けると、デス・スターの光が美しく浮かび上がり、旅の始まりを告げます。タイ・ファイター柄マットは、赤の明度変化で迫る戦闘機の躍動感を演出。

遠い昔、はるかかなたの銀河系で繰り広げられた壮大な物語は、あなたの旅のキャンバスとして甦ります。

この「DA VINCI 6.0〈STAR WARS〉EDITION」は、単なるクルマではありません。

それは、フォースの暗黒面が持つ荘厳な美学を、移動空間として具現化した「動く秘密基地」。

メタリックブラックの車体は巨大な戦闘基地デス・スターを、

そして内装の漆黒と赤のコントラストは、銀河の支配者ダース・ベイダーの威厳を象徴しています。



このコックピットに足を踏み入れた瞬間、あなたは銀河の旅人となり、日常の制約から解き放たれます。

ハイパードライブの光の筋が走るテーブルで戦略を練り、ライトセーバーの起動音やタイ・ファイターの轟音に包まれながら、R2-D2の声に導かれて眠りにつく夜。

この唯一無二の空間は、あなたの冒険心を限界まで解き放ち、まだ見ぬ辺境の地へと誘うでしょう。



限定5台。この希少なスターシップで、あなた自身の神話的な旅を、今、始めましょう。

【テーブル】宇宙を高速移動するハイパードライブ時の象徴的な光の筋をデザインに採用。このテーブルを囲めば、あなたも暗黒卿ダース・ベイダーの旗艦で銀河の戦略を練る気分に浸れるでしょう。 （フロントシートは回転式）

スター・ウォーズ キャンピングカー 特別装備

【壁面照明】デス・スター内を思わせる壁面照明。暗黒面に誘われるような、荘厳でミステリアスな空間を創出。

【スイッチパネル】車内の照明を司るスイッチパネルは、巨大戦闘基地デス・スターの管制室をイメージ。

【フロアマット】伝説の始まりとなった映画『エピソード4：新たなる希望』のオープニングクレジットを採用。

【天井照明】巨大な宇宙要塞デス・スターの緻密な内部構造をモチーフにした照明を配置。

【シート】漆黒のブラックレザーに鮮烈な赤のラインをあしらい、ダース・ベイダーの威厳を彷彿とさせる。帝国軍シンボルとSTAR WARSロゴが、座る者をシス卿の気分に。

【取っ手】シルバーの取っ手には、オーラベッシュで機密情報を刻印。限定5台生産を示すシリアルナンバーや惑星名が記され、開けるたびにその意味が解読される特別な仕掛け。

【シャワー＆トイレルーム】映画『帝国の逆襲』でベイダー卿がルークに衝撃の真実を告げるあのクラウド・シティでの決闘シーンを彷彿とさせます。

音声ギミック（公式SE採用）

カウンター天板にある3つのスイッチを押すとライトセイバー／タイ・ファイター戦闘音／ミレニアム・ファルコンのハイパードライブ音など、9種類の公式音響がランダムに流れる音声ギミック。スイッチを押すたびに、銀河での戦闘が蘇ります。

また、ベッドルームには、アストロメク・ドロイドR2-D2の愛らしい声が、密やかに流れるスイッチを搭載。帝国軍の監視を潜り抜けて届くその声が、あなたの夢路を銀河の冒険へと誘うでしょう。

DA VINCI 6.0〈STAR WARS〉EDITION 車両詳細

メタリックブラックの車体は、巨大な戦闘基地デス・スターの威圧感を表現。マットブラックと鮮烈な赤のラインが、銀河帝国軍のダークで荘厳な世界観を洗練された形で表現します。トイファクトリーエンブレムが暗闇に潜む帝国の秘密基地のように存在感を放ちます。

● ベース車両：DUCATO L3H2（日本正規モデル）

● 運転免許：普通自動車免許（3.5t未満）

● 登録ナンバー：8

● ハンドル：右

● 定員：乗車4名／就寝2名

● 車両サイズ：全長5,995mm／全幅2,100mm／全高2,620mm

● 室内高：1,880mm

● ベッド面積（大人2名が就寝可能）：L1,950×W1,270（1,560）mm

● トランスミッション：8速AT

● エンジン：直列4気筒 MultiJet3 ディーゼルインタークーラー付 ターボ

● 総排気量：2,184cc

● 最高出力：180hp（132kw）3,500rpm ／ 450Nm 1,500rpm

● 駆動方式：2WD/FF

● 燃料：軽油（90L）

● 最小回転半径：7.2m

● 販売価格：2,187万円～(税込・諸費用別)



● 主要装備

ボディカラー メタリックブラック／トイファクトリー オリジナル断熱施工／高断熱アクリルウィンドウ （ウィンドウシェード、網戸内蔵）／ダイニングテーブル（脱着式）／常設リヤベッド／ボイラー＆ヒーター／冷凍冷蔵庫（70L左右両開き）／ガラストップ ステンレスシンク／電子レンジ／クールコンプシステム（家庭用エアコン）／大型ルーフベンチレーター MAXXFAN(電動）／ウォーターレストイレclesana／鉛サブバッテリー（95Ah×2個）／ディストロシステム（走行充電/外部充電/外部100V入力 込）／正弦波インバーター1500W／100Vコンセント＆USBコンセント／フロントガラスシェード （正面・左右3面） ／スライドドア電動ステップ／エントランスバグネット／GLOW GUARD(R) （オリジナルガラスコーティング） …他多数

【トイレ】ウォーターレストイレclesana（クレサナ）は、旅先でのトイレ用途だけでなく、もしもの時の防災用品としても活躍。

【電源管理】キャンピングカー車内の電源管理を一括管理するオールインフォメーションボード。

【クッション】限定デザインのクッションが2個付属。タグにはキャラクターアイコン、公式ロゴを配した特別デザイン。

【キーホルダー】「フォースと共にあらんことを」の有名フレーズをオーラベッシュで刻んだ本革キーホルダー。限定シリアルナンバーとロゴを刻印した特別なアイテム。

● オプション装備

リチウムイオンサブバッテリーSuper-B（150Ah×最大2個まで）／フレキシブルソーラーパネルシステム（120W×2枚）／アラウンドビューモニター／アルパイン 前方後方ドライブレコーダー／19インチTVシステム／T-SRオリジナル ハイブリッドサスペンションキット／T-SRオリジナル 強化ブレーキパッド …他多数

【標準】クールコンプシステム（家庭用エアコン）

【オプション】19インチTVシステム