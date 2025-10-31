i-dle・ミヨン、“ほぼ紐衣装”の次は“ピチT”で魅了！無敵の美貌に負けない線の見せ方が話題【PHOTO】

ガールズグループi-dleのメンバー、ミヨンが変わらぬ美貌でファンを感嘆させた。

《写真》ミヨン、"ほぼ紐"衣装で大胆露出

去る10月29日、ミヨンは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには「私は完璧」という文章とともに、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、10月28日に公開されたミヨンのソロ曲『Reno（Feat. Colde）』のミュージックビデオの撮影の裏側を捉えたものである。同曲は、彼女の2ndソロミニアルバム『MY, Lover』の先行リリース曲である。

（写真＝ミヨンInstagram）

写真のなかのミヨンは、白色のタンクトップや、ネイビーの線が特徴的なミニTシャツ、レースが施されたワンピースなど、さまざまな衣装に身を包んだ。どのスタイルも自分の“色”で着こなしてしまう彼女は、まさに完璧である。

投稿を目にしたファンからは、「美貌がやばい」「最高」「本当にゴージャス」といった反応が寄せられていた。

なお、ミヨンは来る11月3日18時、2ndソロミニアルバム『MY, Lover』をリリース予定だ。

◇ミヨン プロフィール

1997年1月31日生まれ。本名チョ・ミヨン。韓国の5人組女性アイドルグループi-dle（前(G)I-DLE）の一員として、2018年5月2日にミニアルバム『I am』でデビュー。圧倒的な歌唱力と優れたルックスで人気を博している。2018年にCUBEエンターテインメントに入社したが、もともとはYGエンターテインメントに所属しており、BLACKPINKメンバー候補の1人だった。