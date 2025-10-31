¾±»ÊÃÒ½Õ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹WS¤Î¡ÖÎò»ËÅª»î¹ç¡×¤òÀ¸´ÑÀï¡ª¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¶¯±¿¡×¡Ö¥Ä¥¤¤Æ¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¡Ê49¡Ë¤¬31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡Ë¤ò¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¾±»Ê¤Ï¡ÖÎò»ËÅª»î¹ç¤ò´ÑÀï½ÐÍè¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿WSÂè2Àï¤ò´ÑÀï¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï9²ó1¼ºÅÀ¤Î°µ´¬¤Î´°Åê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹·àÅª¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤Î½Ö´Ö¡×¤È¤·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¼«»£¤ê¤òÅê¹Æ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¢¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¶õµ¤¤ò¥Ó¥·¥Ð¥·´¶¤¸¤Ê¤¬¤é±þ±ç¤·¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê´°Åê»î¹ç¡×¤È¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¡¼¡¢Á¢¤Þ¤·¤¤¡ª»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¶¯±¿¡¢²¿¤â¤«¤â¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö´ÑÀï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¨¤§¤§¤§¤¨¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£