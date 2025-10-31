人口が減少する中、社会の重要な構成員である子どもたちの声や意見を聴くことが、企業や社会の新しい発想や希望につながるのでは、と考えるシンポジウムが今月10日、東京都内で行われました。

シンポジウムを主催した日本総合研究所は未来のイノベーションを担う子どもに焦点を当て、企業が子どもをステークホルダー（利害関係者）として認め、企業に子どもとの関係を探る取り組みを行うよう推進しているということです。

シンポジウムでは、企業や社会が子どもの意見を聴いたり、子どもとの関わりを作るにはどうすべきかが話し合われました。

LINEヤフー株式会社で「Yahoo!きっず」という子ども向けのWebサイトを担当し、未来世代支援部部長を務める小玉弘子氏は、ユーザーである子どもたちの意見について、新しい内容の開発時はもちろん、それらの公開後も使い勝手などを丁寧にききとるようにしていると話しました。そして「大人側が当たり前の前提をとりはらってから子どもの意見を聴くことが大切だ。小1と小6でも違うし、子どもの発達段階に応じて、しっかりと意図をくみとれるような質問の仕方をするなど、かなり細かく気をつけている。社内の違う部署から、Yahoo!きっずに異動して来た人もいるが、ゼロから学んでやっている」と話しました。

また、日本総研の未来社会価値研究所長の村上芽氏は「保育士は子どもの声を聴く超スペシャリストだ。親へのサポート役だけでなく、すごい能力を持っている職種だととらえると、キャリアのイメージも変わってくる」と子どもから直接聴くだけでなく、子どもと接している保育士などの意見ももっと尊重しては、と提起しました。

さらに企業の新しいあり方として、日本総研理事の山田英司氏は、大人だけでなく、子どもにも事業に関わってもらうことを提案。対価の支払い方は議論の余地があるとしながらも「企業活動で得られる価値を大人だけでなく、子どもたちにも分配することが必要ではないか、事業の成果を子どもにも還元する仕組みが重要だ」と述べました。そして「大人になった時に、自分はこんな会社に勤めたくないと言われるようでは困る」として、「時間のポートフォリオ（注:資産の投資先を計画的に配分するように、日々の時間を睡眠や仕事、趣味、スキルアップなど色々な要素に、うまく配分すること）を考えて、仮に会社が子どもの時間を使うときに、それに適した会社なのか、働くべき価値があるのかどうか考えなくてはいけない」と話し、企業と子どもが関わることでこれまでの価値観を問い直し、新たな視点が生まれる可能性を示唆。さらに「学校に通ってから働くという構造は本当なのか。大人が彼ら（子ども）に教えてもらうこともある、働いてから勉強した方が効率がいい社会になる場合もありうる」などと述べました。

LINEヤフーの小玉氏も「子どもが発想して、商品を生み出す企業もあるし、小学生がものをつくって売る活動をしている学校もある」と紹介。「子どもたちの方が、ITなどはリテラシーが高く、親が子どもに相談することがあるし、子どもたちはプログラミングがかけるなど、大人よりやれている面もある」と実情を語りました。

日本総研の村上氏は「児童労働はだめだが、考えてみると人は生まれながらに労働の自由がある。搾取されるような児童労働は発達を阻害するのでそれを禁止するということだろう」と解説すると、日本総研の山田氏は「工業社会では肉体を使う労働が主で、昔の日本企業の人事制度はたくさんの人を一元的に管理するものだった。しかし今はITもあるから、性別や世代などに関係なく、多様な労働者がそれぞれパフォーマンスを発揮できるようにしていくことも重要では」と提言しました。

一方で、国立社会保障・人口問題研究所 社会保障基礎理論研究部部長の藤井多希子氏は、自治体に勤務した自らの経験を背景にして「価値判断がしにくいグレーゾーンの人も権利を剥奪されない社会にする必要がある。（働き方などが）自己責任論になりがちなのは気をつけないといけない」と注意を喚起しました。

そして、藤井氏は子どもから意見を聴く場合に考慮すべき点について「自治体が子どもや子育て世帯にアンケートをとる場合、予定調和になりがちで、結局は（自治体側が）聴いたことしか、返ってこない」と指摘。「認知症の高齢者の行動から要望を読み取るなどは介護現場でもやっていることで、子どもについても保育士などが積み重ねてきたやり方もある」として、言語だけでなく、子どもたちの行動などから言葉にならない要望や考えていることをすくいとることの重要性を強調しました。

日本総研の山田氏は「アンケートを返してこない人の意見を聴くことこそ重要だ。子どもたちは何のために意見を聴かれているのかわからないのでは？大人の言葉で設計するとそうなってしまう。子どもにアンケートを作ってもらうなどもやれたらおもしろい。さらに大人の側に余裕がないと子どもの意見を聴けない」と述べました。

国立社会保障・人口問題研究所の藤井氏は「子どもの意見を聴くことで大人の考え方も変わっていく、すごい新しいものができるんだろうな」と期待を込め、日本総研の山田氏は「これまで企業が大切にしてきたのは効率性だが、今は余白が重要だなと思う。余白とは言い換えると遊びで、子どもは遊びの天才だ」と話し、新たな価値を生み出すためにも子どもから学ぶ姿勢を示して、議論を締めくくりました。