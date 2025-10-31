政府が、クマ被害対策に関し、担当者レベルの連絡会議を閣僚レベルに格上げしたのは、人身被害の多発に強く危機感を抱いたためだ。

対応が後手に回れば、政府批判にもつながりかねず、警察や自衛隊も動員し、地域住民の安全確保に万全を期す構えだ。（三沢大樹、樋口貴仁）

警察や自衛隊も動員

「国民の命と暮らしを守るため、追加的・緊急的なクマ対策を強化する」

木原官房長官は３０日、首相官邸で開かれたクマ被害対策に関する関係閣僚会議の初会合で、こう強調した。

クマ対策を検討する関係省庁連絡会議は、環境省など５省庁の課長らが出席してきたが、被害の拡大を踏まえ、高市首相の指示で閣僚会議に衣替えし、文部科学省や防衛省、総務省が新たに加わった。

政府高官は「日常生活を脅かす状況になっているという首相の危機感を受けたものだ」と明かす。高い内閣支持率で好スタートを切る中、危機管理の対応を誤れば、野党に付け入る隙を与えることになりかねないこともあり、政府は周到に対応を進める考えだ。

特に課題となるのは、クマの駆除や捕獲を担う人員の拡充策だ。市町村の責任で市街地での発砲を認める「緊急銃猟」を巡り、木原氏は、警察に対し、ライフル銃を使用した駆除を要請した。警察では、駆除に向けた知識の習得や訓練、資機材の整備を早急に進める。

一方、自衛隊は自衛隊法などの規定から銃でクマを駆除することは困難だ。小泉防衛相は会合で「自衛隊の本来任務は国防だ。無制限にクマ対策を実施することはできない」と述べた。

自衛隊は秋田県の要請を受け、自治体の人員不足を補うため、自衛隊法１００条（土木工事等の受託）に基づき、箱わなの設置や駆除されたクマの輸送などの分野で支援を担う方向だ。過去にも北海道でエゾシカの捕獲で輸送の実績がある。

環境省は、中期的対策として、科学的データに基づきながら捕獲を進めたい考えだ。来年度の当初予算案には、公務員が狩猟免許を持って猟を行う「ガバメントハンター」の確保・育成策や、ドローンなどの新技術を使った出没防止対策の強化策を盛り込む方向だ。