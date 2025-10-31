ヘアケア新時代！MEMEMEのオイルジェルで叶う、うるツヤ髪の秘密

花王のヘアケアブランド「MEMEME」から、待望の新作『ミーミーミー ツヤメキエフェクタージェル』が2025年11月8日に登場します。ラメ入りのオイルジェルが、まるでエフェクトをかけたような輝くツヤ髪を叶える一本♡朝のスタイリングはもちろん、外出先でもサッと塗るだけでまとまりとツヤをブースト。髪も気分も弾む“ブーストケア体験”を、いつでもどこでも楽しめます。

MEMEMEの“ツヤ髪エフェクト”ジェルが新登場

2025年8月に誕生した新ブランド「MEMEME」から、ツヤ髪を叶える新作『ツヤメキエフェクタージェル』が登場。

オイルをゲル化したことで持ち運びやすく、透明ジェルは手に取るととろけて軽やかに髪へなじみます。ベタつかず自然なまとまりを演出し、まるでフィルターをかけたようなツヤをプラス♡

ラメ入りで使うたびに気分もアップ。外出先でのパサつきやアホ毛ケアにもぴったりです。

ビタミン美髪MIX配合でうるツヤ髪へ

『ツヤメキエフェクタージェル』は、ビタミンE誘導体（酢酸トコフェロール）やホホバ種子油、ローヤルゼリーエキスなどを配合。髪を保湿しながら自然なツヤを与え、ダメージを補修します。

また、「ブラックベリー×フリージア」の香りがふんわり広がり、使うたびに癒やしのひとときを演出。アイロン前に使えば毛流れが整い、より上質なうるツヤ髪に仕上がります♪

商品概要と発売情報

ミーミーミー ツヤメキエフェクタージェル



内容量：30g

主要成分：ビタミンE誘導体／グリセリン／γ-ドコサラクトン／ホホバ種子油／加水分解シルク／ローヤルゼリーエキス／ラノリン脂肪酸など

香り：MORE UP! ME BLEND ブラックベリー×フリージア

発売日：2025年11月8日（全国発売）

毎日を輝かせる“ツヤ髪ルーティン”をあなたに

MEMEMEが提案する“ブーストケア体験”は、髪も気分も明るくしてくれる新しい習慣。『ツヤメキエフェクタージェル』なら、いつでもどこでも美しいツヤをまとい、自分らしい輝きを演出できます。

朝のスタイリングやお出かけ前、日中のリタッチにも活躍♡毎日をもっと軽やかに、自分らしく輝くための“ツヤ髪ルーティン”を始めてみませんか？