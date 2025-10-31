「双子とのかくれんぼが面白すぎる（笑）」と題した動画がInstagramで話題になりました。動画に出てくるのは2歳の双子姉妹、みなもちゃんとなぎちゃん。一生懸命に隠れているつもりが実は丸見えという状況に「うちの子たちもそうでした（笑）」「可愛すぎて笑いが止まらない」と反響が寄せられています。



【動画】隠れてるつもり？2歳双子姉妹の面白すぎるかくれんぼ

動画はママと双子ちゃんのかくれんぼ遊びを撮影したもの。まずは双子ちゃんが鬼さん役になり、ママが隠れます。テーブルの下に隠れて、「もういいよ〜」とママが伝えると、走ってきた双子ちゃん。ママを発見して、「み〜つけた！」と大喜びです。



続いてはママが鬼さん役に。「もういいよ〜」という声をたどってみると、そこにはリビングの片隅でうつ伏せになっているみなもちゃんの姿が。『もはや隠れてない（笑）』とテロップが示すように、体全体が丸見えです。思わず笑ってしまいながらも、「み〜つけたっ」と優しくタッチするママ。



再度双子ちゃんが鬼さん役をした後、双子ちゃんが隠れる番になりました。「もういいよ〜」の声の方へ向かうと、並んでうずくまっている双子ちゃんを発見。相変わらず丸見えのふたりに、ママは思わず笑ってしまいそうになりますが、なんとかこらえながら近づきます…！



どちらも床に顔をうずめ、両手で視界をふさいでいる双子ちゃん。どうやら自分たちの視界が塞がっていれば『隠れられている』と認識しているようです。そろりそろりとママが近づくと、思わず顔をあげてしまうみなもちゃん。



「いたー！！」と今見つけたかのようなリアクションをとるママに、みなもちゃんは「見つかっちゃった」という表情…！その後も双子ちゃんとママのかくれんぼは続きます。リアルに『頭隠して尻隠さず』状態なふたりですが、本人たちはきっと一生懸命隠れているつもり…！2歳ならではの、可愛らしいかくれんぼでした。



動画を投稿した双子ちゃんのパパ（@namonagi）に話を聞きました。



ーー双子ちゃんのかくれんぼは、いかがでしたか？



「夫婦で笑い合いました。『目をつむったら隠れたことになる』というふたりのルールに、夫婦で大笑いしました」



ーー見た目はそっくりなみなもちゃんとなぎちゃん、どのような女の子ですか？



「ふたりは二卵性の双子なので、当然まったく性格が違います。大ざっぱに言えば、姉のみなもは繊細、妹のなぎは豪快という感じでしょうか。食に関しても、みなもは少食でなぎは大食いです。体重もなぎの方が1〜2キロ多いです」



双子ちゃんの可愛らしいかくれんぼの様子に、多くのコメントが寄せられました。



「全然隠れる気がないかくれんぼ、最高ですね！可愛いです♡」

「ふたりの後ろ姿、可愛すぎ♡」

「この動画は宝物ですね」

「走ってママを見つける姉妹も、たまらなく可愛いんですよね♡」



Instagram（@namonagi）やTikTok（@namo_nagi）、YouTubeチャンネル『namonagi』では、双子姉妹のみなもちゃん、なぎちゃんの賑やかで楽しい成長記録を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・五ヶ瀬 あお）