小学校入学を控えた子どものランドセル選びに悩んだことはありませんか。「ランドセルの選び方に関するアンケート」によると、小学生以上の子どもがいる人の82.8％が「6年間ずっと使用することを想定して選んだ」と回答しました。



【写真】「ランドセルが小さくなった」 幼なじみ5人が小学校入学時と卒業時に同じ構図を再現

株式会社NEXERとララちゃんランドセルが小学生の子どもがいる全国の男女250人を対象に2025年9月にインターネットで調査しました。



「購入する際、6年間使用することを想定して選びましたか？」の質問に、「ある」は82.8％。その理由については、以下のようなコメントでした。



・高いから買い替えられない。（30代・女性）

・良いものを選んだから。（30代・女性）

・安くない買い物なので色も高学年になっても使えるように選んで買いました。（40代・男性）

・最後まで大事に使ってほしいから。（40代・女性）

・やはり小学生はランドセルってイメージが強いから。（50代・女性）

・地域の小学生は皆ランドセルを卒業まで使っているから。（50代・男性）



ランドセルそのものが高価なため、6年間使い続けてほしいという意見のほか、そもそも「ランドセルは6年間使うもの」と思っている人も多くみられました。



6年間使用を想定した際のこだわりポイントについては、以下のようなコメントが寄せられました。



・品質と軽さ。（20代・女性）

・機能性を重視。（30代・女性）

・高学年になった時に恥ずかしくないようなランドセルを購入しました。（40代・女性）

・丈夫だけど軽量なものを探した。（50代・男性）

・耐久性にこだわりました。（60代・女性）

・傷に強く雨に濡れてもメンテナンスが楽なもの。（60代・男性）



耐久性や品質など丈夫さを求めたという意見や、軽さや機能性など使いやすさを求める意見がありました。



「6年間ずっと使用することを想定してランドセルを選んで良かったと思いますか？」の質問に対しては、91.3％の人が「思う」と回答しました。以下のようなコメントが寄せられました。



・卒業まで綺麗だった。（20代・女性）

・使えるものだし、思い出にもなるから。（30代・女性）

・6年生まで何の悩みもなく使いました。（40代・女性）

・「6年間使うものだから大事に使いないさい」と言い聞かせていたので結果小学校を卒業する時でもまだまだ使えそうな位綺麗な状態でした。物を大切に扱うという大事さを少しでも学んでもらえたかなと思います。（40代・男性）

・高い買い物だし、祖父母から買ってもらったものだから。（50代・女性）

・入れるものが重く、ランドセル本体を軽くしてよかった。（50代・男性）



【出典】

株式会社NEXERとララちゃんランドセルによる調査

▽ララちゃんランドセル