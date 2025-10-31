「これまでの頑張りが帳消し」世帯年収700万円・38歳女性が痛い目に遭った“過度な節約”のデメリット
物価高が止まらず、なかなか給料も上がらないこのご時世、少しでも出費を抑えようと節約している人は多いでしょう。「おかげで○○万円も浮いた！」といった成功体験はあちこちで聞かれます。ただ、思ったより貯まらない、むしろ支出が増えてしまったという失敗談もいろいろあるようで……。
今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、38歳女性の失敗談をご紹介します。
家族構成：既婚（子あり）
雇用形態：パート・アルバイト
職業：教育関係
世帯年収：700万円
現在の年収や暮らしに満足しているか：満足していない
「物価が上がり、毎月の貯蓄額が上手く残らなくなってきた」ことをきっかけに節約を始めたと言う女性。当時の心境を「将来の教育費が心配になった」と振り返っています。
その後、食費や交際費、レジャー費など、あらゆる面での節約を心掛けました。
しかしその結果、「ストレスがたまって結局反動で無駄な買い物をしてしまった」とのこと。
「こまごまと節約を頑張っても、想定外の出費や少しの気のゆるみで帳消しになってしまう」と振り返っています。
さらには、「たまにはご褒美の日を設けるなど、メリハリを大切にしたい」と語っています。
＜調査概要＞
節約の体験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2025年8月28日
調査対象：全国20〜60代の200人（男性：63人、女性：137人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、38歳女性の失敗談をご紹介します。
回答者のプロフィール回答者本人：38歳女性
家族構成：既婚（子あり）
雇用形態：パート・アルバイト
職業：教育関係
世帯年収：700万円
現在の年収や暮らしに満足しているか：満足していない
過度な節約でストレスがたまった今回は過度な節約を試みて失敗した38歳女性のエピソードです。
「物価が上がり、毎月の貯蓄額が上手く残らなくなってきた」ことをきっかけに節約を始めたと言う女性。当時の心境を「将来の教育費が心配になった」と振り返っています。
その後、食費や交際費、レジャー費など、あらゆる面での節約を心掛けました。
しかしその結果、「ストレスがたまって結局反動で無駄な買い物をしてしまった」とのこと。
無理なく続けられる節約が大事女性はこの失敗から「無理なく長く続けられる、ほどほどの節約が大事」と学んだそう。
「こまごまと節約を頑張っても、想定外の出費や少しの気のゆるみで帳消しになってしまう」と振り返っています。
さらには、「たまにはご褒美の日を設けるなど、メリハリを大切にしたい」と語っています。
＜調査概要＞
節約の体験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2025年8月28日
調査対象：全国20〜60代の200人（男性：63人、女性：137人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)