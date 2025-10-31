TDL“パルパル”第5弾「ミニーのファンダーランド」開催決定！ 学生限定「カレッジパスポート」の販売も実施
東京ディズニーランドは、2026年1月〜3月のイベントスケジュールを発表。東京ディズニーランドでは、2026年1月14日（水）〜3月2日（月）までの間、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第5弾として、「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」を開催する。
【写真】“ミニーのファンダーランド”スペシャルグッズ
■シンデレラ城がリボンやハート模様に
「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」では、エンターテイメントプログラム「ミニー＠ファンダーランド」をはじめ、ミニーマウスが夢に描いたポップでキュートな世界“ミニーのファンダーランド”で、ミニーマウスの世界に染まったパークを楽しみ尽くせる。
「ミニー＠ファンダーランド」は、ハートの装飾やポップなドット柄で彩られたとびきりキュートな衣装を身にまとったミニーマウスと仲間たちが、大きなリボンで飾られた6台のフロートに乗って登場する約40分間のエンターテイメントプログラム。ミニーはたくさんのゲストと仲良くなるため、ミッキーマウス、ドナルドダック、プルート、グーフィーたちとフロートの上やパレードルートを移動しながらパレードを盛り上げる。
また、エントランス前のミニー花壇、ワールドバザール中央に大きなリボンのモニュメントが飾られるほか、今年新たに登場する「ファンダーナイト」では、ポップな音楽にのせてシンデレラ城にプロジェクションマッピングでリボンやハートなどミニーらしいモチーフが映し出されたりシンデレラ城前のプラザにあるランプポストの上部がハート型のステンドグラス仕様になったり、パーク内が夜もミニーマウスの魅力であふれるという。
加えて、本イベントの開催に先駆けて12月26日（金）からスペシャルメニューを提供。さらに1月13日（火）からは、ミニーのファンダーランドの世界観にぴったりなポップでキュートなグッズが並ぶ。
一方の東京ディズニーシーでは、1月14日（水）から、アメリカンウォーターフロントのウォーターフロントパークにて、世界のダンスと音楽の祭典をテーマにした新規ステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」を実施するほか、3 月19日（木）までの間、パークの世界観をより一層楽しめるスペシャルイベント「ディズニーストーリービヨンド」の第3弾をメディテレーニアンハーバーにあるエリア「パラッツォ・カナル」を舞台に繰り広げる。
さらに、アトラクション「タワー・オブ・テラー」は、2026年1月13日（火）から3月31日（火）までの間、通常よりもスリルを味わえるスペシャルバージョン「タワー・オブ・テラー“アンリミテッド”」にチェンジ。
なお、2026年1月13日（火）から3月13日（金）までの間、大学生、大学院生、短大生、専門学校生を対象に、東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーを1日楽しめる「カレッジパスポート（期間限定）」を特別価格で販売するほか、1日で2つのパークを11時以降に自由に行き来できる「1デーパークホッパーパスポート（期間限定）」を販売予定。
【パスポート各種料金】
「カレッジパスポート（期間限定）」（7000円〜9000円）
「1 デーパークホッパーパスポート（期間限定）」（大人 1万4500円〜1万8900円／中人1万1900円〜1万5500 円／小人 8600円〜9600円）
※入園日によって料金は異なる。詳しくは東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトの予約・購入ページに記載。
