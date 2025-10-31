【日本シリーズ】阪神 2−3 ソフトバンク（10月30日／甲子園球場）

【映像】リクエストで判明！驚きの曲芸キャッチ（実際の様子）

福岡ソフトバンクホークスの山川穂高内野手が“曲芸キャッチ”を披露。一度はセーフとなるもリクエストの結果、判定が覆り、実況も驚きの声を上げた。

3勝1敗と日本一に王手をかけて迎えた第5戦。中4日でマウンドに上がった有原航平投手が2点を失うも、その後の継投では阪神打線を抑えてスコアボードに0を並べた。すると8回には柳田悠岐外野手が2ランホームランを放ち、試合は振り出しに戻した。その裏、ソフトバンクは4番手の藤井皓哉投手を送り出す。先頭の佐藤輝明内野手には大飛球を打たれたが、フェンスギリギリのレフトフライに打ち取った。

迎えた大山悠輔内野手との対戦。カウント0ー1から2球目のストレートを打たれるも、ショートの野村勇内野手が好フィールディングで処理。しかしファーストの山川が、野村の送球のキャッチにもたつき、その隙に大山が一塁を駆け抜けると、塁審も大きくセーフのジェスチャーを見せた。

ABEMAで解説を務めた西岡剛氏は「あーセーフだね」とコメント。続けて「ショートが捕る瞬間に若干跳ねたんですよ。跳ねたけど、しっかりと対応した。その分ちゃんと握れなかったと思います」とこのシーンを解説した。

しかしソフトバンクベンチはリクエストを要求。リプレー映像を確認してみると、確かに山川は野村の送球をグラブの土手に当てて取り損ねていたが、浮き上がった球を素早くキャッチ。大山の足がベースを踏む直前に『完全捕球』しているように見える。

解説の田中大貴氏は「いやーよく拾いました！シーズン中に見ないようなプレー。ハンドリングがいいですね」「これボール見てましたよね！」とコメント。解説の糸井嘉男氏も「あっアウトや！」と言うと、西岡氏も「アウトや。うまいわ！すごい！器用」と山川のプレーを称えた。リプレー検証の結果、このプレーはアウトとなり甲子園球場からは歓声が上がった。

またABEMAのコメント欄やSNSのファンたちも「山川うまい！ちゃんとボール見てるもん」「アグーナイス！！！」「山川が守備でもどすこいし始めたw」「本当に器用やなー」「まぁ最初にちゃんと捕ってくれって感じなんだけど、これはうまい」「よく諦めなかったな」「曲芸キャッチやんw」「素晴らしいプレー！」と反応している。

山川は、第2戦から4戦にかけて連続ホームランを放つなど、このシリーズで打棒が爆発。この日は日本記録更新となる4試合連続アーチこそなかったが、13打数5安打、3本塁打、7打点の打率.385でチームの日本一に貢献している。